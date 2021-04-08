Наталья Рудова чурается похожих на "Татьянин день" проектов

Наталья Рудова прославилась благодаря сериалу "Татьянин день". В проекте Первого канала артистка сыграла дочь обеспеченных родителей – Татьяну Баринову. Актриса считает, что с этой героиней у нее вообще нет точек пересечения, слишком уж они разные.
Общаясь с поклонниками в личном микроблоге Рудова призналась, что вновь участвовать в долгоиграющем проекте, схожим с "Татьяниным днем", сегодня бы не согласилась. "Ни-ко-гда!" – сказала как отрезала знаменитость.
Добавим, мелодрама о двух соперницах-тезках очень нравилась зрителям. Сериал "Татьянин день" имел отличные рейтинги. Картина ограничилась всего одним сезоном. Создатели хотели подарить теленовелле продолжение, но по каким-то причинам не сумели.
Поклонники постоянно струшивают у Натальи Рудовой, почему ей часто достаются роли разлучниц и любовниц. Наталья считает, что в этом виноваты продюсеры, в представлении которых, жены – всегда серые мышки.
Наталья рассказала также, что любую работу, кроме проституции, считает "не позорной". В ранние годы Рудова трудилась продавцом, посудомойкой и официанткой. Когда человек только начитает свой путь, совершенно нормально, что он зарабатывает мало. "А если над вами кто-то посмеется, то пошли они куда подальше!" – рассудила артистка.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
Постоянно ем