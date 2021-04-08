Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Четверг
8 апреля
Лента новостей
13:59
Основное противостояние России и США находится сейчас в военно-политической плоскости – эксперт Колташов
13:48
Поездку Зеленского в Донбасс оценили: Превращается в политика войны
13:45
В Москве из здания эвакуируют людей после сообщения о минировании
13:40
61-летняя Гузеева заткнула за пояс старлеток
13:40
Кадони раскрыл правду об увеличении своего мужского достоинства
13:39
"Можно я уйду?": опешившая Долина сцепилась с популярной певицей
13:25
Звезды, друзья и большой торт: сын Матвеева и Боярской отпраздновал 9-летие
13:22
В Оренбурге загорелся склад с пиломатериалами
12:56
Водитель иномарки сбил ребенка на Рублевке
12:56
Эксперт Рудяков назвал конкурентов Зеленского на следующих выборах
12:50
Киркоров наплевал на праздник внучки Пугачевой после известия о конфликте
12:46
Наталья Рудова чурается похожих на "Татьянин день" проектов
12:41
Молодая жена заставила попотеть грузного Цекало
12:22
Выставившая упругую грудь Муцениеце довела народ до исступления
12:20
Оказавшейся на льдине ночью в Москве женщине потребовалась помощь спасателей
12:02
"Каждый сам за себя": забытый Козловским родной брат еле сводит концы с концами
12:00
В кемеровском приюте для собак взорвался газовый баллон
12:00
Тяжелобольной Губин тайно покинул Россию
11:24
Число заболевших COVID-19 в России выросло на 8,6 тысячи
11:18
Предприниматели назвали самые востребованные цифровые услуги и сервисы для бизнеса в России
11:04
Высоцкая заинтриговала словами о развлечениях в постели с 83-летним мужем
11:02
Штамп в паспорте многое изменил: Дарья Повереннова честно о жизни с мужем-миллионером
10:37
"Разве так можно?": молодящуюся Долину уличили в наглом обмане
10:29
В Дагестане на территории военной части загорелся танк
10:24
"Прилюдно хватает за мягкое место": Киркорова разругали за приставания к известной певице
10:19
В России хотят ввести новые льготы для малоимущих – подробности
09:58
Володин: ситуация с Zoom в России подтверждает правильность политики импортозамещения в сфере IT
09:50
Умерла звезда сериала "Твин Пикс"
09:31
"Невероятный кайф": 65-летний Саруханов откровенно о сексе и оргазме
09:22
Вдова показала подросшего сына покойного Грачевского
09:22
"Сколько неправды!": Хазанов расчихвостил громкую и назойливую Собчак
08:59
Политолог Родионов о стремлении Зеленского в НАТО: Украина превратится в театр военных действий
08:32
"Не бумеранг!": тяжелобольная экс-супруга Аршавина сорвалась из-за травли
08:19
"Кашляла кровью": Максаковой поставили страшный диагноз
06:10
"Стрелял настоящий киллер": Рудинштейн рассказал правду об убийстве Талькова
04:08
"Покой мне только снится": Сафронов рассказал о плохом самочувствии
01:59
Яблоко от яблони: самые красивые сыновья голливудских знаменитостей
23:57
Глава ДНР рассказал о выгоде Зеленского от войны в Донбассе
22:19
"Родилась днем": Зудина сообщила о важном событии
20:30
Эксперимент показал способность хлеба ускорять развитие рака
20:20
Под Ростовом мужчина умер из-за застрявшей в грязи машины скорой помощи
20:08
Врач рассказала о пагубном влиянии коронавируса на кожу
20:03
Фриске раскрыли с неожиданной стороны
20:03
В домах на юге Москвы устанавливают подъемники для маломобильных граждан
19:46
В Сети всплыла правда об отдыхе Малиновского и Лазарева в Мексике
19:23
Никак не оставят в покое: неизвестные атаковали квартиру Легкоступовой
19:06
"Против России": украинская спортсменка набросилась на учениц Тутберидзе
19:00
Москву и Подмосковье ждет сильный снегопад и резкое потепление после него
18:52
На площади Киевского вокзала установят защитные навесы
18:51
"Опять с голым задом!": известная 50-летняя телеведущая снялась без штанов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика
"Все поймешь и придешь к нам": сестра Фриске оставила послание сыну Шепелева
Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку
Отъезд Зеленского с Украины после слов о "российской угрозе" оценили: Ошеломляющий провал
В Сети всплыла правда об отдыхе Малиновского и Лазарева в Мексике
Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой
Сериалы
Наталья Рудова чурается похожих на "Татьянин день" проектов

Наталья Рудова чурается похожих на "Татьянин день" проектов

Теленовелла "Татьянин день" стала хорошим трамплином для карьеры Натальи Рудовой. Между тем вспоминать о проекте актриса не любит.
прочитано 311 раз

Наталья Рудова прославилась благодаря сериалу "Татьянин день". В проекте Первого канала артистка сыграла дочь обеспеченных родителей – Татьяну Баринову. Актриса считает, что с этой героиней у нее вообще нет точек пересечения, слишком уж они разные.

ПО ТЕМЕ

"Большая ответственность": Рудова рассказала о двух своих детях

"Какого-то транса из меня сделали!": Рудова закричала от собственного вида

 Наталья Александровна Рудова

Наталья Александровна Рудова актриса

Общаясь с поклонниками в личном микроблоге Рудова призналась, что вновь участвовать в долгоиграющем проекте, схожим с "Татьяниным днем", сегодня бы не согласилась. "Ни-ко-гда!" – сказала как отрезала знаменитость.

Добавим, мелодрама о двух соперницах-тезках очень нравилась зрителям. Сериал "Татьянин день" имел отличные рейтинги. Картина ограничилась всего одним сезоном. Создатели хотели подарить теленовелле продолжение, но по каким-то причинам не сумели.

Поклонники постоянно струшивают у Натальи Рудовой, почему ей часто достаются роли разлучниц и любовниц. Наталья считает, что в этом виноваты продюсеры, в представлении которых, жены – всегда серые мышки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)

Наталья рассказала также, что любую работу, кроме проституции, считает "не позорной". В ранние годы Рудова трудилась продавцом, посудомойкой и официанткой. Когда человек только начитает свой путь, совершенно нормально, что он зарабатывает мало. "А если над вами кто-то посмеется, то пошли они куда подальше!" – рассудила артистка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2021, 12:46 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

А как же Лида? Женатый Алибасов сошелся с бывшей возлюбленной

Артист восстанавливает силы
Шоу-бизнес

Фриске раскрыли с неожиданной стороны

Ученый рассказал, какой хозяйкой была покойная певица
Шоу-бизнес

"Ускользает": подробности ухода Анастасии Заворотнюк

Обнародованы детали романов актрисы
Шоу-бизнес

"Я больше так не могу": у Муцениеце опустились руки

Дети довели расставшуюся с мужем артистку

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+