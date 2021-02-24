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"Безумный аристократ": разведенная Ольга Кабо показала любимого мужчину

"Безумный аристократ": разведенная Ольга Кабо показала любимого мужчину

Ольга Кабо. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Мушкетеры 20 лет спустя" и фильма "Где находится нофелет?" провела отличный вечер в компании любимых мужчин. 53-летняя актриса Ольга Кабо поздравила родных.
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23 февраля отец знаменитости, Игорь Яковлевич, отметил день рождения. Родителю Ольги Кабо исполнилось 76 лет. Артистка трогательно поздравила папу.

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В личном микроблоге знаменитость опубликовала фото с любимыми мужчинами. Актриса запечатлена с отцом и восьмилетним сыном Виктором. В подписи к снимкам Кабо пожелала родителю здоровья, а отпрыску вырасти честным и порядочным человеком.

Пользователи Сети отметили, что Ольга и Виктор унаследовали красоту и статность от Игоря Яковлевича. Папе Кабо пожелали долгих лет жизни. "Вот в кого вы такая красивая и породистая, безумный аристократ, просто. Одни руки, с длиннющими изящными пальцами, что стоят... Здоровья и многая лета ему", - отмечали интернет-пользователи.

Напомним, осенью 2020 года Ольга Кабо развелась с супругом Николаем Разгуляевым. По слухам актриса и бизнесмен не ладили несколько лет. Расставание пары омрачили материальные проблемы. Выяснилось, что Разгуляев по уши в долгах и признан банкротом.

Задолго до развода Ольга Кабо отдала на развитие бизнеса избранника две квартиры. Теперь знаменитость пытается вернуть жилплощадь обратно.

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Автор: 24 февраля 2021, 12:25 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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