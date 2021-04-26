Неврастеник: коллега заметил за Данилой Козловским неожиданную особенность

Данила Козловский известен не только на родине, но и за рубежом. Например, он снимался в ирландско-канадском сериале "Викинги". Не так давно Козловский презентовал фильм "Чернобыль", в котором выступил режиссером и исполнителем главной роли.
По словам 55-летнего актера Николая Козака, на съемках картины об аварии на Чернобыльской АЭС он узнал Данилу Козловского с неожиданной стороны. Козак был уверен, что Козловский – артист с замашками суперзвезды, а увидел перед собой труженика и неврастеника.
Данила, как заметил Николай, – фанатик своего дела. Он постоянно озабочен, чрезмерно зациклен на результате. Николай Козак как-то прямо сказал звезде "Викингов" о своих наблюдениях. "Кто тебе сказал, что я звезда?" – засмеялся в ответ Козловский.
Часть эпизодов "Чернобыля" создавали в Венгрии. Именно там нашелся лучший специалист по подводным съемкам. Работали в павильоне с бассейном. Жара стояла невероятная – температура воздуха поднималась до 53-х градусов. Все в кадре были облачены в водолазные костюмы из резины. В полном обмундировании актеры ныряли на дно, выплывали на поверхность, шли, ползли, и все это бесконечное количество дублей.
Каждый раз после команды "Стоп. Снято" Данила Козловский выскакивал из бассейна и бежал к режиссерскому пульту. Актер внимательно отсматривал то, что получилось записать. Козловский пахал до изнеможения, сказал Козак.
Популярные темы форума
Патриархат? За или против?
Ваш любимый продукт.
Гастеры
Скоро лето ☺
Инопланетяне подсказали
Друзья и враги
Заголовки статей шокируют 😨
Мне нравится теплое время года!
Полеты на Марс.