"Я от себя вообще в восторге всегда": Балуев рад потокам негатива из-за "Угрюм-реки"

В проекте режиссера Юрия Мороза актер сыграл Петра Громова. Персонаж Александра Балуева сражается за внимание роковой красавицы с родным сыном. После выхода сериала "Угрюм-река" артиста раскритиковали. Некоторые зрители пришли к выводу, что Громов у Балуева получился слабохарактерным, неустойчивым в эмоциях и вечно пьяным.
Сам Александр не согласен с негативными комментариями в адрес собственной актерской работы. "Я от себя вообще в восторге всегда", – отшучивается артист.
Балуев отметил, что смотрел несколько эпизодов "Угрюм-реки" по телевизору. Актер доволен тем, как картина снята, как выглядят на экране его коллеги. Проект Балуев называет достойным.
Артист подчеркнул, что к критике и замечаниям относится положительно. Сериал "Угрюм-река", по мнению Александра, смотрели разные люди. Совершенно нормально, что лента не совпала с чьим-то субъективным восприятием истории. Полярность мнений – признак хорошего кино, считает Балуев. Знаменитость рада, что теленовелла вызвала резонанс в обществе.
Напомним, сериал "Угрюм-река" транслировали на Первом канале. Лена создана на основе одноименной книги писателя Вячеслава Шишкова. Картина вызвала у аудитории неоднозначную реакцию. Больше других от критиков пострадала актриса Юлия Пересильд, сыгравшая Анфису Козыреву.
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