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Рвущаяся к камерам Муцениеце устроила потасовку на красной дорожке

Рвущаяся к камерам Муцениеце устроила потасовку на красной дорожке

Агата Муцениеце. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве состоялась премьера нового спортивного сериала. На мероприятии были замечены Юрий Колокольников, Ирина Безряднова, Агата Муцениеце и Наталья Земцова. На красной дорожке актрисы картины "Крюк" устроили шуточную потасовку.
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Первой перед журналистами появилась Безряднова. Ирина была облачена в короткое платье с экстремальным декольте. Актриса моментально завладела вниманием репортеров и с удовольствием им позировала.

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Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Спустя время к девушке присоединилась Наталья Земцова. Артистки дефилировали по красной дорожке ровно до появления коллеги по цеху Агаты Муцениеце. Экс-супруга Павла Прилучного принялась в шутку отталкивать Наталью в сторону, чтобы занять удачную точку перед камерами.

Земцова сопротивлялась что есть силы. Артистка не собиралась уступать Муцениеце выгодное место. Агата так разошлась, что принялась хлестать коллегу по цеху футболкой, выпущенной специально для сериала "Крюк". Впрочем, девушки быстро успокоились и начали позировать втроем.

Добавим, "Крюк" – дебютный сериал режиссера Ивана Оганесова. Главную роль в картине исполнил Юрий Колокольников. В центре сюжета – звезда хоккея Никита Крюков. Из-за травмы подающий надежды спортсмен остается не у дел. Крюков не представляет своей жизни без хоккея, поэтому становится агентом по поиску талантливых игроков. Никита со временем понимает, что сделать карьеру в бизнесе с его обостренным чувством справедливости не так-то просто. Герой начинает борьбу с системой, частью которой теперь является.

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Автор: 5 марта 2021, 16:00 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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