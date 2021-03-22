"Просто гадость": как вернувшийся Серебряков отреагировал на резкие слова Певцова

В свежем интервью Дмитрий разнес картину с участием Алексея "Левиафан". Певцов назвал детище режиссера Андрея Звягинцева "просто гадостью".
Актер считает, что лента не относится к настоящему творчеству и искусству. Дескать, "Левиафан" не художественное кино, а также не дотягивает до документального. Между тем Дмитрий Певцов подчеркнул, что считает Алексея Серебрякова близким другом и относится к нему как к родственнику.
Судя по всему, критика Певцова не обидела Серебрякова. Беседуя с журналистами, Алексей отметил, что оценку словам Дмитрия давать не собирается так как не имеет "мнения по этому поводу". Серебряков подчеркнул, что дружит с Певцовым.
Как писали "Дни.ру", недавно Алексей Серебряков вернулся в Россию. Некоторое время актер и его семья жили в Канаде. Знаменитость часто ругала российскую действительность. Например, в одном из интервью звезда "Левиафана" сообщила, что национальная идея в нашем отечестве – "сила, наглость и хамство". Это заявление Серебрякова стало резонансным. На знаменитость обрушился шквал критики.
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