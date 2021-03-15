"Профанация и ерунда полная": известный политик в пух и прах разнес Юрия Мороза и его сериал "Угрюм-река"

На Первом канале вышла новая экранизация романа Вячеслава Шишкова "Угрюм-река". Сериал раскритиковали, а сенатор Алексей Пушков вообще отказался его смотреть.

По словам политика, мнение о проекте режиссера Юрия Мороза "Угрюм-река" он составил на основе отзывов в Сети. Алексей Пушков отметил, что большинству россиян сериал пришелся не по душе. Сенатор прислушался к мнению соотечественников. Экранизацию семейной саги Вячеслава Шишкова критиковали за плохую работу актеров, сомнительность сюжета и промахи сценариста.

Алексей Пушков поведал, что не хочет портить впечатление о романе, просмотром нового сериала. Сенатор устал от плохо играющих "ряженых актеров", которые изображает людей из прошлого. Политик задался вопросом, почему в эпоху цензуры СССР актерская игра была "достоверной и мощной", а сегодня, когда у творческих людей развязаны руки, хороших киноработ так мало.

Алексей Пушков отметил, что режиссер сериала "Угрюм-река" Юрий Мороз совершил ошибку, сместив акцент на личные отношения героев. Сенатор сослался на интервью кинематографиста, в котором тот рассуждает о советской экранизации романа Шишкова. Мороз отмечал в беседе с журналистом, что в картине 1968 года Ярополка Лапшина в основе повествования находится классовая борьба. Сегодня, считает режиссер, эта тема уже неактуальна. Сценаристы свежего сериала добавили в историю новые сюжетные линии, чтобы сделать мотивацию героев более понятной современному зрителю.

"Поразительная самонадеянность: почему-то создатели сериала лучше знают, что нужно современному зрителю! Но их творчество это не подтверждает. Лучше бы оригинал Вячеслава Шишкова не портили или вовсе за него не брались. Этак можно и из Бальзака или Флобера "лишнее убрать" и в корне изменить образы и их мотивацию главных персонажей. Чтобы, понимаешь, посовременнее было! А то эти переживания мадам Бовари уж тягостны больно. Только получится из этого профанация и ерунда полная, потому что эти образы непереписываемы. А что – Булгакова сей режиссер переписать не готовится, чтобы понятнее было?" – разнес Юрия Мороза Алексей Пушков.