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"Как же это мерзко": Юлия Пересильд вышла из себя из-за лживых слов

"Как же это мерзко": Юлия Пересильд вышла из себя из-за лживых слов

Юлия Пересильд сообщила, что известное издание опубликовало интервью, которое она не давала. В материале идет речь о съемках сериала "Угрюм-река" режиссера Юрия Мороза.
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В популярном журнале вышло свежее интервью Юлии Пересильд. Между тем сама актриса утверждает, что не беседовала с журналистами издания. Звезда сериала "Угрюм-река" пристыдила сотрудников редакции.

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 Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

"Как же это мерзко", – возмутилась Юлия в "Сторис" личного "Инстаграм". Особое раздражение у актрисы вызвал заголовок, под которым выпущен материал. В нем была цитата, которая вне контекста могла запутать аудиторию. Название статьи намекало, что деньги – главная ценность для артистки.

Также Юлия Пересильд выразила надежду, что поклонники и люди, которые ее знают, не будут делать поспешных выводов. Артистка подчеркнула, что представленная цитата лжива и не является ее прямой речью.

Напомним, сериал "Угрюм-река" транслируется на Первом канале. В теленовелле Юлия Пересильд играет роковую вдову Анфису Козыреву.

Съемки сериала Юрия Мороза длились почти год. Творческий коллектив ленты работал в Москве и области, в Суздале, в Сибири и Белоруссии. Иногда киношникам приходилось забираться очень далеко от цивилизации с аппаратурой и лодками. Актеры и члены съемочной группы даже совершили путешествие по реке.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2021, 13:15 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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