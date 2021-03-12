"Как же это мерзко": Юлия Пересильд вышла из себя из-за лживых слов

В популярном журнале вышло свежее интервью Юлии Пересильд. Между тем сама актриса утверждает, что не беседовала с журналистами издания. Звезда сериала "Угрюм-река" пристыдила сотрудников редакции.
"Как же это мерзко", – возмутилась Юлия в "Сторис" личного "Инстаграм". Особое раздражение у актрисы вызвал заголовок, под которым выпущен материал. В нем была цитата, которая вне контекста могла запутать аудиторию. Название статьи намекало, что деньги – главная ценность для артистки.
Также Юлия Пересильд выразила надежду, что поклонники и люди, которые ее знают, не будут делать поспешных выводов. Артистка подчеркнула, что представленная цитата лжива и не является ее прямой речью.
Напомним, сериал "Угрюм-река" транслируется на Первом канале. В теленовелле Юлия Пересильд играет роковую вдову Анфису Козыреву.
Съемки сериала Юрия Мороза длились почти год. Творческий коллектив ленты работал в Москве и области, в Суздале, в Сибири и Белоруссии. Иногда киношникам приходилось забираться очень далеко от цивилизации с аппаратурой и лодками. Актеры и члены съемочной группы даже совершили путешествие по реке.
Популярные темы форума
Носите маски
Панин снова разделся!
Гоген Солнцев
Лечебные пиявки.
Что посоветуете?
Как быть?
Русские ваши по сходили с.ума
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Тип характера.