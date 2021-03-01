"Он коснулся самого дорогого": Садальский получил смачную пощечину от Васильевой

В свежем интервью Васильева сообщила, что, на ее взгляд, Садальский предал профессию. Он, как артист, не должен распускать сплетни о коллегах, публично копаться в их грязном белье. «Я не понимаю, кто он сейчас», – отметила Татьяна Васильева.
Станислав Садальский, по мнению актрисы, мог бы стать очень интересным артистом. К сожалению, его талант так и не проявился в полной мере.
«Это одно и то же из роли в роль. Человек не знает никогда текста. Он лепит свое все. Слава богу, у нас остался один спектакль», - поведала Татьяна Григорьевна.
Актриса добавила, что дружба с Садальским – тяжелый труд. Вынести его может только очень терпеливый и воспитанный человек, и она из таких.
«Мне его жалко. Он, будучи бездетным и несемейным человеком, который привык жить только для себя… Только для себя любимого есть, пить, спать, одеваться… Я не могу допустить, чтобы про моих детей плохо говорили. Была в основном эта причина. Он не должен был этого касаться, и все было бы нормально. Но он коснулся самого дорогого для меня», – получил смачную пощечину от Васильевой Садальский.
Напомним, ранее Станислав Садальский публично раскритиковал детей актрисы. По словам Садальского, великовозрастные отпрыски сидят на шее Васильевой. Дескать, наследники артистки ничего из себя не представляют.
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