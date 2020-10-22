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Сериалы
Звезда

Звезда "Игры престолов" впервые высказалась о беременности

Роуз Лесли. Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Звезды сериала "Игра престолов" скоро станут родителями. Актеры Роуз Лесли и Кит Харингтон ждут первенца.
прочитано 331 раз

О скором пополнении в семье британских знаменитостей стало известно около месяца назад. Роуз Лесли и Кит Харингтон радостные новости не комментировали.

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В свежем интервью артистка сказала пару слов по поводу предстоящего материнства. Роуз Лесли подтвердила беременность. Звезда сериала "Игра престолов" и ее супруг с нетерпением ждет отпрыска.

"Я испытываю радостное волнение от ожидания ребенка!" - призналась актриса.

Отец будущего малыша, исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", о скором пополнении пока не высказывался. Артист не любит делиться с поклонниками подробностями личной жизни.

Напомним, Роуз Лесли и Кит Харингтон начали встречаться именно на съемках "Игры престолов". Артисты играли влюбленных – одичалую Игритт и члена Ночного дозора Джона Сноу. В 2017-м Роуз и Кит сыграли свадьбу.

В одном из интервью Харингтон рассказал, как сделал предложение возлюбленной. Артист долго планировал романтичный момент. Кит даже хотел повесить фонарики на дерево у дома, но в последний момент передумал. Впрочем, за день до запланированной даты планы резко изменились.

"Мы оказались в деревне, была волшебная ночь, красное вино, камин, и я поторопился", – поведал актер "Игры престолов".

Автор: 22 октября 2020, 13:44 Источник: New York Post ✓ Надежный источник
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