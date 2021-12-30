В пижаме пойдет по соседям: что Ковальчук из "Тайн следствия" будет делать в новогоднюю ночь

Знаменитость устроит праздник близким людям.

Звезда сериала "Тайны следствия" поделилась планами на новогоднюю ночь. Актриса Анна Ковальчук рассказала журналистам, что уже закупила подарки и составила список блюд для праздника.

Самую важную ночь в году знаменитость проведет в кругу близких. Для любимых Ковальчук приготовит меренговый торт. Облачаться в вечерние наряды Анна и ее родные не будут – наденут пижамы.

После боя курантов семейство выйдет во двор, чтобы запустить салюты, а затем пойдет поздравлять соседей. Найти какие-то особенные подарки под елкой Анна не надеется. Главное, говорит звезда "Тайн следствия", чтобы ее дети остались довольны праздником.

Интересно, что на днях Ковальчук хвасталась кадрами с зарубежного курорта. Видимо, Анна уже вернулась из отпуска.

Напомним, у Анны Ковальчук в браке с коллегой по цеху Анатолием Ильченко родилась дочь Злата. Наследница артистки уже отметила 21-й день рождения. В 2022 году девушка станет дипломированным юристом. Работать по профессии Злата не будет. Сейчас она занимается конным спортом.

Сыну Анны, Добрыне, весной исполнится 12 лет. Второго ребенка звезда родила в браке с бизнесменом Олегом Капустиным. Сын знаменитости увлекается баскетболом. В следующем году Анна и отец Добрыни отпразднуют 15-летие свадьбы.