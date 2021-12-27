"Грустная история": избранник звезды "Тайн следствия" Ковальчук отдал свое сердце Булановой

Известная вокалистка Татьяна Буланова презентовала клип.

Звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук попала в любовный четырехугольник. Актриса снялась в клипе певицы Татьяны Булановой и юриста Ивана Ильюшихина, который является известным в Ленинградской области депутатом. Вокалистка и бизнесмен исполнили композицию "Две мелодии сердца".

В центре сюжета музыкального ролика две одинокие души – Буланова и Ильюшихин. Каким-то образом Татьяна и Иван связаны, но у каждого своя семья. Герои не могут быть вместе, иногда они с тоской вспоминаю друг о друге. Актриса Анна Ковальчук сыграла требовательную жену персонажа, сердце которого принадлежит Татьяне Булановой.

"Две мелодии сердца слились в одну, / Две души и две птицы у любви в плену. / Унесенные ветром выше облаков, / Две мелодии сердца — одна любовь", – поют Иван и Татьяна.

"Какая грустная история", "Красавица, какой хороший клип, с наступающим новым годом, желаю здоровья, счастья, благополучия вам и вашей семье (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Клип как короткометражный фильм! Прямо скажу зацепило очень. 👏😍💥", " Как давно не было, таких прекрасных душевных песен❤️а клип какой великолепный💔", "Красивая песня с прекрасным исполнением замечательной Татьяны Булановой и интересный клип с Вами! Вы как всегда великолепны👏👏", – восхищаются музыкальной работой звезд подписчики Анны Ковальчук в "Инстаграм".