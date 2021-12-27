Ковальчук из "Тайн следствия" покинула Россию после признания о болезни

Звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук отправилась на курорт. Судя по всему, Новый год актриса и ее близкие будут встречать среди пальм и песков.
В личном микроблоге Ковальчук опубликовала занимательное видео. В кадре знаменитость, облаченная в теплую толстовку, снимает себя в зале ожидания аэропорта, а затем оказывается на фоне лазурной глади океана. По пляжу Анна разгуливает в легком кружевном парео-халате и шляпке.
Звезда "Тайн следствия" сбежала из родного Санкт-Петербурга в жаркую страну, чтобы насладиться теплом и поддержать здоровье, восполнив нехватку витамина D. Известно, что это важное для организма вещество вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей.
"Как вы все успеваете?😮 только вчера были на спектакле, сегодня уже у морюшки😀 очень круто! 🔥👏с наступающим!🤶🏻🌹🎄(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как всегда великолепная и обаятельная 👏👏👏🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Какая красотаааа😍😍😍😍", – отмечают обитатели "Интернета" в комментариях под постом Анны.
Недавно Анна Ковальчук призналась, что тяжело перенесла коронавирусную инфекцию. Актриса заболела в разгар съемок 21-го сезона сериала "Тайны следствия". Из-за недуга знаменитость загремела в больницу. Ковид, как рассказала знаменитость, сразил 20 членов творческого коллектива ленты.