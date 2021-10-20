Разрывающаяся между материнством и работой Тарханова: Это моя отдушина

Глафира Тарханова – многодетная мама. У звезды российских сериалов и ее мужа, актера Малого театра Алексея Фаддеева, четверо отпрысков. Сыновья знаменитостей носят очень красивые имена: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.
В свежем интервью Глафира Тарханова рассказала, как воспитывает наследников. В плотном рабочем графике актриса всегда находит время, чтобы поговорить с детьми.
"У каждой мамы свои ориентиры. Мне кажется, надо быть правдивыми по отношению к людям. И, наверное, критерий оценки всего – это красота: красивый поступок, красивые слова", – рассудила звезда российских теленовелл.
По словам Тархановой, она никогда не мыслит категориями "плохой/хороший". "Если жить по красоте, то все будет хорошо", – рассуждает Глафира.
Актриса отметила также, что необходимо воспитывать и себя в том числе. Опыта, переданного нам от старшего поколения, в сегодняшних реалиях недостаточно. Необходимо постоянно заниматься самообразованием, уверена звезда.
Глафира, которая уже имеет два вузовских диплома, много читает и находится в "поиске пути". Возможно, к 80-ти, считает Тарханова, она станет мудрой, однако гарантий этому нет. Актриса постоянно разрывается между материнством и работой, поэтому моменты, когда можно посвятить время учебе, для актрисы на вес золота.
"Лекции можно читать. Я слушаю аудиокниги в машине. Это прямо моя отдушина. Это прямо мое все. Сидя за рулем, на большие расстояния… Ездила в Великий Новгород на съемки туда-обратно – и лекции идут у меня аудиовариантом. Про психологию, например", – поделилась звезда.
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