"Узнают в героях друзей, соседей, знакомых": звезда сериала "Толя-робот" снимает трагикомедию

Блогер, режиссер, звезда сериала "Толя-робот" Евгений Кулик приступил к созданию нового перспективного проекта. Знаменитость снимает криминальную трагикомедию "Два".

В центре сюжета сериала закадычные друзья Леха и Жека. Парни работают сантехниками. Денег молодым мужчинам катастрофически не хватает, поэтому они постоянно находятся в поиске нового источника дохода. Герои периодически влипают в криминальные истории.

Жена Лехи, Тамара – сотрудник полиции. Девушка даже не подозревает, что снабжает благоверного "нужной" информацией. У Жеки тоже есть семья. Супруга героя, Наталья, любит жить с комфортом. Персонаж изо всех сил старается обеспечить любимой приемлемый уровень существования.

Основой для сериала "Два" стал скетч, опубликованный на ютуб-канале Евгения Кулика. Главными героями комедийной зарисовки являются те же персонажи – Леха и Жека. Ролик был тепло встречен пользователями Сети и набрал более полутора миллионов просмотров.

Евгений Кулик не скрывает, что к работе над сериалом "Два" подошел с большой ответственностью. Он и команда единомышленников вот уже несколько лет производят комедийные ролики. "Поэтому уже успели "набить руку" и нам есть чем удивить", – сказал Евгений.

Кулик надеется, что просмотр серила "Два" доставит аудитории большое удовольствие. "Многие зрители узнают в наших героях своих друзей, соседей, знакомых, а кто-то и себя", - обещал блогер.

Премьера сериала "Два" запланирована на 2021 год. Картина будет доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Главные роли в теленовелле исполнят Евгений Кулик и Алексей Кривеня. Продолжительность каждого эпизода составит 10 минут. По словам создателей, сериал создан в формате горизонтального видео с встроенными вертикальными фрагментами. Его будет удобно смотреть даже на экране смартфона.