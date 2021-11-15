Извивающаяся перед камерой Тарханова поразила народ

38-летняя Глафира Тарханова в последнее время сильно изменилась.

Глафира Тарханова является не только востребованной актрисой, но и многодетной матерью – удивительным образом женщине удается совмещать заботу о большой семье с успешной кинокарьерой. Время на свои увлечения в такой ситуации находится совсем не часто, но теперь Глафира Тарханова решила это исправить.

Актриса всегда мечтала танцевать. Сейчас она наконец готова исполнить свою мечту, вот только в какой вид танцев податься, Глафира пока не решила. Артистка сняла ролик, в котором она зажигательно двигается, извиваясь всем телом перед камерой, и выложила его в своем инстаграм-аккаунте. Под видео Тарханова попросила подписчиков совета о том, какими танцами ей заняться.

Подписчики актрисы бурно отреагировали на ролик. Людей поразил тот факт, что женщина прекрасно двигается и обладает шикарной фигурой после рождения четверых детей. Также многие заметили, что артистка сильно изменилась в лучшую сторону – стала длинноволосой блондинкой, и это ей очень идет.

Фолловеры написали:

"Глафира, ты супер!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Вы такая пластичная, вам любой стиль подойдет", "Здоровски двигаетесь!", "Браво! Вдохновляюще".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что измученная Глафира Тарханова пережила бессонную ночь.