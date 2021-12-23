Перебинтованное лицо: обнародовано фото прооперированной звезды "Кухни"

Звезда российского экрана оказалась на столе хирурга.

34-летняя звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина перенесла хирургическое вмешательство. Знаменитости прооперировали нос.

Как рассказала Кузьмина в личном микроблоге, исправление носовой перегородки прошло успешно. Во время операции возникли сложности. К счастью, Ольга оказалась в руках опытных докторов госпиталя Бурденко. Теперь знаменитость будет дышать свободно.

О том, что у нее есть проблемы с носом, звезда "Кухни" узнала во время съемок реалити-шоу "Вызов". Желающих полететь в космос актрис осматривали высококлассные врачи, они и заметили у Кузьминой нарушение в строении перегородки. Из-за неидеального носа Ольге пришлось забыть о мечтах полететь на МКС.

Знаменитость не знала о том, что дышит неправильно. Прислушиваться к своему телу Кузьмина начала только после сообщения медиков. Со временем Ольга поняла, что ее нос часто закладывает, а ночью наполнять легкие воздухом становится сложнее. Когда же в квартире включили отопление, говорит звезда "Кухни", дышать стало невыносимо.

Актриса ответственно подошла к выбору медицинского учреждения и хирурга. Ольга Кузьмина обратилась к главному лор-врачу госпиталя.

Пост актриса сопроводила снимком из палаты. Ольга запечатлела себя на больничной койке с перебинтованным лицом. Подписчики желают звезде сериала "Кухня" скорейшего выздоровления.