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Сериалы
Вдовиченков потерял 600 тысяч и остался без роскошного отдыха

Вдовиченков потерял 600 тысяч и остался без роскошного отдыха

Знаменитость обратилась в суд и надеется вернуть свои деньги.
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Актер сериалов "Бригада", "Разведчицы" и фильма "Батя" этим летом вместе с семьей должен был отправиться на курорт. Владимир Вдовиченков купил путевки в Грецию. За вип-тур артист заплатил чуть более 623 тысяч рублей.

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Из-за коронавирусных ограничений отдых Вдовиченкова и его родных не состоялся. Деньги знаменитости никто не вернул. Владимир отправился в суд.

Звезда "Бригады" планирует взыскать с туроператора стоимость путевок. Кроме того, Вдовиченков требует плату за моральные мучения, которые он оценил в 600 тысяч рублей. Также актер собирается привлечь ответчика к выплате штрафа "за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований заявителем". Эта сумма в случае положительного решения будет равна половине того, что присудят актеру.

Свои интересы Владимир Вдовиченков будет отстаивать сам, без адвоката. На руках у знаменитости есть договор с туроператором об оказании услуг.

Положительный исход дела, как пишут в Сети, маловероятен. Дело в том, что Вдовиченков далеко не единственный пострадавший. У туроператора в лице ООО "Музенидис Трэвел" сгорели туры в общей сумме на миллиард рублей. Кроме того, весной 2021 года от остановки сердца скончался президент компании. Мужчина умер от осложнений ковида. Кто будет нести ответственность за потерянные деньги – пока не ясно.

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Фото: Central Partnership / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2021, 17:50 Источник: "Московский Комсомолец" ✓ Надежный источник
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