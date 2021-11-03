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Сериалы
Морщинистые руки выдали возраст звезды "Клона" во время ритуала по привлечению денег

Морщинистые руки выдали возраст звезды "Клона" во время ритуала по привлечению денег

Актриса верит в магические свойства корицы.
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Джованна Антонелли не только известная на весь мир актриса, но и успешная бизнесвумен. На родине в Бразилии звезда сериала "Клон" владеет сетью салонов красоты, выпускает одежду для дома под своим именем, продает духи и сумки. На заработанное 45-летняя звезда уже купила двухэтажный особняк с террасой, садом и бассейном. Дом Джованны находится в элитном районе Рио-де-Жанейро, он оборудован по последнему слову техники и отвечает всем модным тенденциям.

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Как призналась Антонелли, удачу в финансовых делах она привлекает с помощью магического ритуала. Каждый первый день месяца актриса берет корицу и идет к входу в дом. За порогом знаменитость высыпает пряность на ладонь и несколько раз повторяет свое желание. Затем Джованна сдувает порошок с руки так, чтобы он проник в помещение. Остатки корицы знаменитость распределяет по волосам.

В личном инстаграм-аккаунте Джованна показала, как проводит обряд. Опубликованный актрисой ролик спровоцировал бурное обсуждение. Поклонники поблагодарили Джованну Антонелли за урок чародейства. Между тем фанаты уверены, что зарабатывать звезде помогает предприимчивость, инициативность и напористость, дескать, корица здесь ни при чем.

Активно пользователи Сети обсуждали внешность 45-летней звезды сериала "Клон". По мнению обитателей Интернета, благодаря косметологам и здоровому образу жизни актриса выглядит намного моложе своих лет. Возраст знаменитости выдают лишь морщинистые руки. Эта часть тела всегда открыта, поэтому часто подвергается вредному воздействию солнца и бытовой химии. Иногда даже профессиональный уход не способен предотвратить старение кожи кистей.

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Фото: www.instagram.com / giovannaantonelli
Автор: 3 ноября 2021, 17:11 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Как изменились юные звезды "Ворониных", "Папиных дочек" и других российских сериалов

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