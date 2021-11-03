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Сериалы
Завистливая Климова обругала демонстрирующую роскошные ноги дочь

Завистливая Климова обругала демонстрирующую роскошные ноги дочь

Екатерина Климова странно отреагировала на фото отпрыска.
прочитано 147 раз

Первенцу актрисы Екатерины Климовой, Елизавете, уже 19 лет. Наследница знаменитости учится в МГУ на журналиста и, возможно, в скором времени пойдет под венец – несколько лет девушка состоит в отношениях с одноклассником.

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Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

Недавно старшая дочь звезды кино и сериалов сменила имидж, превратившись в блондинку. Перемены во внешности Елизавета продемонстрирована в свежей смелой фотосессии. Дочь Климовой предстала перед камерой в коротком черном платье без бретелек, шубе в тон и элегантных лодочках на шпильке. Сидя в бархатном кресле, Елизавета демонстрировала роскошные длинные ноги.

В комментариях к публикации подписчики осыпали девушку комплиментами. Пользователи Сети отметили, что дочь Климовой выросла настоящей красавицей. Оценила фотографии Елизаветы и сама Екатерина.

"Отписка! Старушка, фу!" – обругала наследницу актриса.

Теперь поклонники гадают над причиной такой реакции Екатерины Климовой. Не исключено, что актриса пошутила без задней мысли. Возможно, знаменитость подсознательно позавидовала молодости Елизаветы и выдала издевку, замаскированную под остроту.

Отметим, в недавнем интервью Елизавета призналась, что уже привыкла к тому, что ее сравнивают с матерью. Девушка считает родительницу невероятно привлекательной. "Она идеально сложена, строением фигуры я не в нее", – делилась девушка. Дочь актрисы иногда думает, что на фоне стройных ножек ее мамы, ее ноги похожи на сосиски. Из-за таких мыслей у юной прелестницы возникают комплексы. Елизавета восхищается упорством Екатерины и ее умению всегда держать себя в хорошей физической форме. "Она от природы очень стройная и красивая, и при этом все равно прикладывает усилия", – говорила дочь об артистке.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2021, 14:26 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Как изменились юные звезды "Ворониных", "Папиных дочек" и других российских сериалов

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