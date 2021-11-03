Завистливая Климова обругала демонстрирующую роскошные ноги дочь

Екатерина Климова странно отреагировала на фото отпрыска.

Первенцу актрисы Екатерины Климовой, Елизавете, уже 19 лет. Наследница знаменитости учится в МГУ на журналиста и, возможно, в скором времени пойдет под венец – несколько лет девушка состоит в отношениях с одноклассником.

Недавно старшая дочь звезды кино и сериалов сменила имидж, превратившись в блондинку. Перемены во внешности Елизавета продемонстрирована в свежей смелой фотосессии. Дочь Климовой предстала перед камерой в коротком черном платье без бретелек, шубе в тон и элегантных лодочках на шпильке. Сидя в бархатном кресле, Елизавета демонстрировала роскошные длинные ноги.

В комментариях к публикации подписчики осыпали девушку комплиментами. Пользователи Сети отметили, что дочь Климовой выросла настоящей красавицей. Оценила фотографии Елизаветы и сама Екатерина.

"Отписка! Старушка, фу!" – обругала наследницу актриса.

Теперь поклонники гадают над причиной такой реакции Екатерины Климовой. Не исключено, что актриса пошутила без задней мысли. Возможно, знаменитость подсознательно позавидовала молодости Елизаветы и выдала издевку, замаскированную под остроту.

Отметим, в недавнем интервью Елизавета призналась, что уже привыкла к тому, что ее сравнивают с матерью. Девушка считает родительницу невероятно привлекательной. "Она идеально сложена, строением фигуры я не в нее", – делилась девушка. Дочь актрисы иногда думает, что на фоне стройных ножек ее мамы, ее ноги похожи на сосиски. Из-за таких мыслей у юной прелестницы возникают комплексы. Елизавета восхищается упорством Екатерины и ее умению всегда держать себя в хорошей физической форме. "Она от природы очень стройная и красивая, и при этом все равно прикладывает усилия", – говорила дочь об артистке.