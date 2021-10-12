"Есть химия": Месхи показал романтику с другой после воссоединения с Климовой

35-летний актер Гела Месхи участвует в шоу Первого канала "Ледниковый период". Звезда отечественного кино и сериалов выступает в паре с фигуристкой Яной Хохловой. Между спортсменкой и артистом, судя по всему, складываются замечательные отношения – знаменитости встречаются не только на репетициях.
В личном микроблоге Гела Месхи опубликовал свежее черно-белое фото, на котором держит Яну Хохлову на руках. Актер и спортсменка запечатлены на фоне озера.
Снимок, по мнению подписчиков, получился очень романтичным. Между Гелой и Яной определенно есть химия, считают интернет-обитатели. Дескать, постоянные тренировки и общение вне ледовых арен может стать началом служебного романа.
"Глядя на эту фотографию, вспомнился фильм Грязные танцы) Только там Патрик девушку в воде поднимал) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пара супер! Вы дополняете друг друга, между Вами точно химия! Уверенна что победа будет за Вами!🙌🙌🙌", "Влюбится Яна в нашего Гелу, это точно", – рассуждают пользователи Сети.
Отметим, в начале октября вновь заговорили о том, что Гела Месхи пытается возобновить отношения с экс-женой Екатериной Климовой. Недавно дочь пары, Белла, отпраздновала шестой день рождения. Гела и Екатерина воссоединились, чтобы устроить наследнице веселый праздник.
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