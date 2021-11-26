Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Пятница
26 ноября
Лента новостей
14:56
"Одновременно с 20-ю встречается": Новая любовница Тимати раскрыла правду
14:50
"Ты проститутка!": беременная жена Солнцева стала жертвой нападения
14:34
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
14:32
Помощник нелепо оправдался за бегство поджавшего хвост Моргенштерна
14:27
Опешивший Галкин заявил о запое Баскова: Оказался в чужой стране
14:24
Обтянутую 70-летнюю вдову Кобзона приняли за школьницу
14:17
Бросила кино и ударилась в религию: Иден из сериала "Санта-Барбара" празднует 60-летие
14:15
Женушка довела? Петросян сорвался во время концерта
14:11
В Москве освободившийся из тюрьмы извращенец напал на школьницу в лифте
14:07
Барановская ответила на вопрос об увольнении Гордона после скандала с женщиной в эфире
13:58
Опять? Собравшийся в шоу "Холостяк" Тимати разозлил людей
13:48
"Так можно ходить?": Оголившая роскошный бюст Водонаева произвела фурор
13:41
С кем Елизавета II чаще всего говорит по телефону
13:33
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
13:32
Вложится в нее и сделает суперзвездой: Кравец о богатом покровителе дочери покойной Началовой
13:31
"Будем делать все, как пожелаете": мигранты встретили Лукашенко на границе с Польшей аплодисментами
13:30
Бледанс откровенно о причинах развода: Убил няню своего сына!
13:16
"Другая семья": Экс-супруг выставил Дайнеко с маленькой дочкой
13:11
Как живет потерпевшая грандиозное фиаско звезда бразильского сериала "Во имя любви" Режина Дуарте
12:49
Почему дочь Началовой не пускают на сцену: Раскрыта тайна
12:47
Поступила в престижный ВУЗ и увидела маму после двух лет разлуки: как живет 23-летняя дочь Лолиты
12:46
Политолог Болкунец: Лукашенко пытается шантажировать Евросоюз
12:18
"Помолодел на 20 лет": Киркоров впервые рассекретил связь с Бузовой
12:15
Опозоренную Дакоту довели до депрессии: Что за проклятье?
12:11
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
12:08
"Урод и лжец": Бывший муж вмазал рыдающей Бородиной
11:58
Оставшаяся в одиночестве Бузова взвыла в больнице: Схожу с ума
11:58
Вырядившаяся жена Петросяна попала впросак
11:37
Показавший малыша Билан всполошил россиян: Раньше недолюбливал
11:17
Сыгравшая свадьбу с молодым итальянцем Азиза оказалась по уши в долгах
11:14
Любимый человек внезапно подставил Пугачеву: Использовал имя ради денег
11:12
Садальский обнародовал неожиданные данные о Кравченко из "Сватов": Очень запутанно
11:01
"Странное решение": изрисованная Долина с цепями оконфузилась
10:53
Пригожин о мафии в шоу-бизнесе, стрессах звезд и деньгах на телевидении
10:47
Угодившая в больницу Бузова рассказала о любимом мужчине
10:25
Сбежавший из России Моргенштерн пошел на крайние меры
10:14
Обнаглевшему Киркорову указали на дверь у принципиальной Пугачевой
10:09
Отсидел на убийство, упал с 12-метровой высоты и похудел на 20 кило: что стало с Полежайкиным из "Папиных дочек"
09:59
"Жизнь сломана" : Ефремов снова заговорил об алкоголе
09:55
Вынужденный носить парик Малахов разочаровал россиян: Дружба не имеет ценности
09:49
Лукашенко обвинил США в попытке развязать войну с помощью беженцев
09:37
После слухов о разводе с Богомоловым Собчак готовится покинуть дом
09:02
"Аттракцион какой-то": Солнцев обсмеял приглашение в "красную зону"
08:45
Наживающуюся на бедных Кудрявцеву выставили вон: Не бесите меня!
08:45
Россиян предупредили об увеличении кадастровой стоимости жилья
05:59
Праздник Иоанна Златоуста: традиции и приметы 26 ноября
04:04
"Так похожа на бабушку": как выглядит 15-летняя внучка Веры Глаголевой
02:10
Неудачный брак, пластика носа, анорексия и абьюз: через что прошла дочь Владимира Винокура
23:59
К чему снится лестница
21:47
"Излишне говорливая баба": лгунью Гузееву припечатали за слова о мертвом Гаркалине
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антипрививочницу Шукшину жестко наказали за вранье: Нарушала нормы сообщества
Стало известно о закрытии МХАТа после скандала с Бузовой
Сияющая от счастья с новым избранником Долина сказала "Да!"
"Брошенная содержанка": отец Макеевой втоптал в грязь экс-жену строителя Малькова
Известный певец сделал заявление о разводе Галкина и Пугачевой
"Милая, светлая девочка": россияне пришли в восторг от вида разинувшей рот Цымбалюк-Романовской
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Как живет потерпевшая грандиозное фиаско звезда бразильского сериала "Во имя любви" Режина Дуарте

Как живет потерпевшая грандиозное фиаско звезда бразильского сериала "Во имя любви" Режина Дуарте

74-летняя звезда латиноамериканских сериалов Режина Дуарте мечтает вернуться в профессию.
прочитано 137 раз

Бразильская теленовелла "Во имя любви" впервые вышла на российские экраны 22 года назад. История Элены, которая ради дочери пожертвовала личным счастьем, тронула отечественных зрителей до глубины души. Полюбила публика и актрису Режину Дуарте, сыгравшую в теленовелле главную роль.

ПО ТЕМЕ

Названа причина смерти создателя "Рабыни Изауры": добил сепсис

Роман с актером "Клона" и суд: почему звезде бразильских сериалов Каролине Ферраз объявили бойкот

Развод и трагедия в семье: как сложилась жизнь сыгравшей Лару Назиру в сериале "Клон" актрисы

Режина Дуарте родилась в Сан-Паулу в 1947 году в семье офицера и пианистки. Детство артистки прошло в городе Кампинас. В девятилетнем возрасте Режина поняла, что хочет стать звездой. В своем дневнике она оставила такие строки: "Когда-нибудь вся Бразилия будет знать Режину Дуарте!".

Начинала Дуарте в любительском театре. В 14 лет она получила первую роль и начала подрабатывать моделью. После 18-летия Режина отправилась покорять подмостки Сан-Паулу.

Карьера Режины Дуарте

Дебют актрисы на экране состоялся в 1965 году – она получила роль в сериале "Богиня неудачников". Благодаря этой работе за Режиной закрепилось амплуа романтической героини. Следующие десять лет актриса играла однотипных персонажей, безуспешно пытаясь выйти из образа наивной влюбленной барышни. Характерные роли пришли к звезде "Во имя любви" ближе к 30. С тех пор знаменитость выбирала только яркие роли. Сегодня в творческой копилке артистки 71 проект.

Одной из самых ярких работ в биографии знаменитости стал сериал "Во имя любви", премьера которого в Бразилии состоялась в осенью 1997 года. По слухам, сценарий теленовеллы пролежал в архиве телекомпании Globo 13 лет. Поговаривают, что автор ленты Мануэль Карлос ждал, пока подрастет дочь Режины Дуарте, Габриэла. Писатель хотел, чтобы Режина и Габриэла сыграли в сериале мать и дочь. Замысел сценариста удалось воплотить в жизнь.

Два года назад Дуарте разорвала контракт с компанией Globo, с которой сотрудничала почти полвека. Последней совместной работой телевизионщиков и актрисы стал проект 2017 года "Время любить".

С тех пор Режина Дуарте практически не снимается. В нулевых актриса увлеклась политикой. В 2020 году она заняла кресло специального секретаря по культуре в правительстве. На этой должности знаменитость продержалась всего несколько месяцев. Поговаривают, что политическую карьеру звезды сгубили амбиции. После увольнения звезда "Во имя любви" возглавила музей кинематографа Бразилии – Синематеку Сан-Паулу.

Личная жизнь Режины Дуарте

Режина Дуарте впервые пошла под венец в 19 лет с инженером Маркусом Франку. В этих отношениях знаменитость родила сына Андрэ и дочь Габриэлу. Дуарте и Франку были вместе семь лет. Затем Режина дважды состояла в незарегистрированных отношениях, которые закончились крахом. Сейчас звезда бразильских теленовелл замужем за Эдуарду Липпинкоттом.

В количестве своих браков Дуарте постоянно путается. "Официальных два. Но у нас в Бразилии официальный и гражданский брак воспринимаются практически на равных. Так что считайте, что три. Ну хорошо, даже четыре", – говорила как-то в интервью знаменитость.

Режина Дуарте сейчас

В октябре 2021 года Режина Дуарте рассказала, что собирается возобновить актерскую карьеру после грандиозного фиаско на политическом поприще. По словам актрисы, она получила предложение сняться в сериале, сценарий которого основан на библейской истории.

Дуарте давно бабушка. Актриса души не чает в своих внуках и очень балует их. Звезда "Во имя любви" активно ведет микроблог, в котором часто высказывается на остросоциальные темы. Кроме того, знаменитость демонстрирует поклонникам кадры, на которых запечатлена без макияжа. По словам Режины, она не использует ботокс. В 39 лет Дуарте сделала круговую подтяжку лица и остановилась на этом.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2021, 13:11 Источник: purepeople.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

20 лет спустя: как выросли и изменились маленькие звезды сериала "Клон"

комментарии

Ответить:

Гость906837
Пожаловаться Ответить
да как-то пофиг, как она живет...кто такая? что такое?
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Отсидел на убийство, упал с 12-метровой высоты и похудел на 20 кило: что стало с Полежайкиным из "Папиных дочек"

Как живет звезда известного сериала
Шоу-бизнес

Пригожин о мафии в шоу-бизнесе, стрессах звезд и деньгах на телевидении

Продюсер развенчал слухи
Шоу-бизнес

После слухов о разводе с Богомоловым Собчак готовится покинуть дом

Ведущую ждут перемены
Шоу-бизнес

Наживающуюся на бедных Кудрявцеву выставили вон: Не бесите меня!

Разгорелся скандал

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Страны ЕС откроют границы для вакцинированных препаратами из других государств
Обнаружен самый опасный штамм коронавируса
В России выявили 33 796 новых случаев ковида за сутки
Голикова: Россию ждет новый подъем заболеваемости COVID-19

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
Ковид-диссиденты попытались штурмом взять заксобрание Челябинска
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+