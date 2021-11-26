Как живет потерпевшая грандиозное фиаско звезда бразильского сериала "Во имя любви" Режина Дуарте

74-летняя звезда латиноамериканских сериалов Режина Дуарте мечтает вернуться в профессию.

Бразильская теленовелла "Во имя любви" впервые вышла на российские экраны 22 года назад. История Элены, которая ради дочери пожертвовала личным счастьем, тронула отечественных зрителей до глубины души. Полюбила публика и актрису Режину Дуарте, сыгравшую в теленовелле главную роль.

Режина Дуарте родилась в Сан-Паулу в 1947 году в семье офицера и пианистки. Детство артистки прошло в городе Кампинас. В девятилетнем возрасте Режина поняла, что хочет стать звездой. В своем дневнике она оставила такие строки: "Когда-нибудь вся Бразилия будет знать Режину Дуарте!".

Начинала Дуарте в любительском театре. В 14 лет она получила первую роль и начала подрабатывать моделью. После 18-летия Режина отправилась покорять подмостки Сан-Паулу.

Карьера Режины Дуарте

Дебют актрисы на экране состоялся в 1965 году – она получила роль в сериале "Богиня неудачников". Благодаря этой работе за Режиной закрепилось амплуа романтической героини. Следующие десять лет актриса играла однотипных персонажей, безуспешно пытаясь выйти из образа наивной влюбленной барышни. Характерные роли пришли к звезде "Во имя любви" ближе к 30. С тех пор знаменитость выбирала только яркие роли. Сегодня в творческой копилке артистки 71 проект.

Одной из самых ярких работ в биографии знаменитости стал сериал "Во имя любви", премьера которого в Бразилии состоялась в осенью 1997 года. По слухам, сценарий теленовеллы пролежал в архиве телекомпании Globo 13 лет. Поговаривают, что автор ленты Мануэль Карлос ждал, пока подрастет дочь Режины Дуарте, Габриэла. Писатель хотел, чтобы Режина и Габриэла сыграли в сериале мать и дочь. Замысел сценариста удалось воплотить в жизнь.

Два года назад Дуарте разорвала контракт с компанией Globo, с которой сотрудничала почти полвека. Последней совместной работой телевизионщиков и актрисы стал проект 2017 года "Время любить".

С тех пор Режина Дуарте практически не снимается. В нулевых актриса увлеклась политикой. В 2020 году она заняла кресло специального секретаря по культуре в правительстве. На этой должности знаменитость продержалась всего несколько месяцев. Поговаривают, что политическую карьеру звезды сгубили амбиции. После увольнения звезда "Во имя любви" возглавила музей кинематографа Бразилии – Синематеку Сан-Паулу.

Личная жизнь Режины Дуарте

Режина Дуарте впервые пошла под венец в 19 лет с инженером Маркусом Франку. В этих отношениях знаменитость родила сына Андрэ и дочь Габриэлу. Дуарте и Франку были вместе семь лет. Затем Режина дважды состояла в незарегистрированных отношениях, которые закончились крахом. Сейчас звезда бразильских теленовелл замужем за Эдуарду Липпинкоттом.

В количестве своих браков Дуарте постоянно путается. "Официальных два. Но у нас в Бразилии официальный и гражданский брак воспринимаются практически на равных. Так что считайте, что три. Ну хорошо, даже четыре", – говорила как-то в интервью знаменитость.

Режина Дуарте сейчас

В октябре 2021 года Режина Дуарте рассказала, что собирается возобновить актерскую карьеру после грандиозного фиаско на политическом поприще. По словам актрисы, она получила предложение сняться в сериале, сценарий которого основан на библейской истории.

Дуарте давно бабушка. Актриса души не чает в своих внуках и очень балует их. Звезда "Во имя любви" активно ведет микроблог, в котором часто высказывается на остросоциальные темы. Кроме того, знаменитость демонстрирует поклонникам кадры, на которых запечатлена без макияжа. По словам Режины, она не использует ботокс. В 39 лет Дуарте сделала круговую подтяжку лица и остановилась на этом.