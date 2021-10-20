Роман с актером "Клона" и суд: почему звезде бразильских сериалов Каролине Ферраз объявили бойкот

Красавицу-актрису больше не снимают в теленовеллах.

Актриса Каролина Ферраз получила известность в России в 90-е. Она играла в популярных у отечественных зрительниц сериалах "История любви", "Во имя любви", "Шальные деньги" и других.

Каролина Ферраз родилась 25 января в 1968 года в очень обеспеченной семье. Родители будущей знаменитости вкладывали много сил, времени и денег в ее развитие, поэтому первых успехов на телевидении она добилась очень рано. В 19 лет, уже будучи профессиональной танцовщицей, Ферраз получила место ведущей на бразильском канале "Маншете".

Каролина планировала посвятить свою жизнь журналистике, однако знакомство с режиссером Жайме Монжардимом все изменило. Кинематографист, который был непосредственным руководителем Каролины Ферраз на канале, заставил ее принять участие в съемках сериала "Панатанал", который впоследствии стал хитом.

Затем был контракт с телекомпанией "Глобо", подарившей миру теленовеллы "Рабыня Изаура", "Тропиканка, "Клон", "Земля любви, земля надежды" и другие. В 1987 году Каролина Ферраз стала женой одного из руководителей корпорации, Марио Коэна, что, естественно, очень способствовало ее карьере – она получала только главные роли.

В 1995 году актриса подарила избраннику дочь Валентину. Появление ребенка не способствовало укреплению семьи. Когда малышке было всего три года, ее родители развелись.

По слухам, Каролина Ферраз бросила влиятельного мужа из-за звезды сериала "Клон" Мурило Бенисио. Артисты познакомились на площадке сериала "Во имя любви". В ленте бразильские знаменитости играли брата и сестру.

Роман Ферраз и Бенисио продолжатся до 2002 года. Отношения звезд нельзя назвать идеальными. Каролина рассказывала в интервью, что Мурило изводил ее ревностью.

Настоящую любовь, как утверждает артистка, она встретила в 2012 году. С тех пор она живет в незарегистрированном браке с доктором Марсело Маринсом. В 47 лет Каролина Ферраз стала мамой во второй раз – у нее родилась дочь Исабель.

Сегодня звезда сериала "Во имя любви" практически не снимается в кино. По словам актрисы, роли ей просто не дают. Дескать, режиссеры объявили бойкот. Дело в том, что в 2017 году Ферраз подала в суд на компанию "Глобо". Артистка обвинила корпорацию в нарушении рудовых прав и потребовала выплаты многомиллионной компенсации. С тех пор телевизионщики опасаются иметь дело с красавицей-артисткой.

В 2019 году Ферраз завела влог на "Ютуб". Актриса выпускает собственное кулинарное шоу. Кроме того, знаменитость говорит со зрителями на актуальные темы и записывает ролики с другими звездами. Каролина ведет довольно популярный аккаунт в "Инстаграм". На страницу актрисы подписано более двух миллионов пользователей.

В 2020 году на экраны вышел фильм ужасов "Пещера" (A Gruta). В ленте Каролина Ферраз сыграла главную роль. Особой популярности картина не имела.