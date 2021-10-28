Названа причина смерти создателя "Рабыни Изауры": добил сепсис

В Бразилии скончался создатель культового сериала "Рабыня Изаура". Сценарист Жилберту Тумшиц Брага умер в госпитале Рио-де-Жанейро. В медицинском учреждении автор известного шоу находился с 22 октября. По информации от родственников Брага, сценарист попал в больницу из-за заражения крови. Знаменитость скончалась на 76-м году жизни.
Бразильские СМИ сообщают, что у Жилберту Брага была болезнь Альцгеймера. Последние несколько лет создатель "Рабыни Изауры" был прикован к постели. На фоне проблем с сердцем, позвоночником и пищеводом у сценариста развился сепсис, который и стал причиной смерти.
Жилберту Брага похоронили 27 октября тайно. На церемонии присутствовали только близкие родственники и друзья автора "Рабыни Изауры". Могила сценариста находится на старейшем в городе кладбище Сан-Жуан-Батиста.
Сериал "Рабыня Изаура" выходил в Бразилии с октября 1976 по февраль 1977 года. В Советском Союзе теленовелла транслировалась в 1988-1989 годах. Главную роль в многосерийной лене исполнила актриса Луселия Сантус. Картину показали в 79 странах.
Луселия Сантус уже выразила соболезнования родственникам Жилберту Брага. Кончина человека, который подарил миру культовую теленовеллу, очень расстроила актрису.
Популярные темы форума
Жена стала пропадать по ночам
Кто подскажет?
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Эктромелия