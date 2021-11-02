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Сериалы
"Возникал вопрос: "А что с ней делать?": Авербух о знакомстве с 15-летней Арзамасовой

"Возникал вопрос: "А что с ней делать?": Авербух о знакомстве с 15-летней Арзамасовой

Спортсмен раскрыл подробности личной жизни.
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Без малого год назад прославленный фигурист Илья Авербух женился на звезде сериала "Папины дочки" Елизавете Арзамасовой. 14 августа 2021 года супруга, которая младше спортсмена на 21 год, подарила ему сына Льва.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

В свежем интервью Илья Авербух рассказал о знакомстве с актрисой. Впервые фигурист увидел будущую избранницу много лет назад, когда той было всего 15 лет. Тогда Елизавету пригласили сниматься в шоу "Ледниковый период". Инициатива позвать Арзамасову на проект исходила не от Авербуха. Более того, спортсмен считал, что артистка слишком юна для участия. "Возникал вопрос: "А что с ней делать?" – признался Илья. Спортсмен не понимал, как подросток будет смотреться во взрослых номерах про любовь.

По словам Авербуха, он никогда не смотрел сериал "Папины дочки" и ничего не знал об Арзамасовой. Между тем уже тогда актриса смогла очаровать спортсмена.

Роман между Ильей и Елизаветой начался, когда последней было уже 25 лет. Знаменитости случайно встретились на мероприятии. Авербух и Арзамасова осознали, что отлично понимают друг друга. "Папина дочка" и спортсмен сразу ощутили желание быть вместе.

Супруга, признался Авербух, покорила его своей "беззащитностью перед миром". Илья был уверен, что окружающая действительность в итоге "победит" Лизу, но позже убедился в обратном. Несмотря ни на что актриса сохраняет в себе "ангельский свет". Спортсмен отметил, что это его признание некоторым покажется смешным и приторным, но он видит эти черты в жене и очень любит их. Илья надеется, что это чувство останется с ним на всю жизнь.

Разница в возрасте Авербуху и Арзамасовой не мешает. У Лизы, естественно, есть свой круг общения, в который Илья не пытается "втиснуться". Фигурист и актриса счастливы вместе.

"Между нами нет никакой пропасти", – подчеркнул Илья Авербух.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2021, 17:12 Источник: "50 вопросов. Спорт" на PREMIER ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как изменились юные звезды "Ворониных", "Папиных дочек" и других российских сериалов

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Егор Прилута
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