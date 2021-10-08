Обессиленная Мельникова бросилась на грудь к имеющей связи Арзамасовой

Звезда сериала "Папины дочки" снимается в очередном сезоне шоу "Ледниковый период". Чтобы не ударить в грязь лицом во время выступления Дарья Мельникова обязана много времени уделять репетициям номеров. Актриса не скрывает, что сильно выматывается на тренировках и практически не спит.
Поздно вечером накануне на ледовой арене Дарья Мельникова встретила экранную сестру Лизу Арзамасову. Обессиленная Дарья бросилась к коллеге по "Папиным дочкам" в объятия и прижала голову к ее груди.
"Я домой хочу… Отпусти меня", – заныла Мельникова. Арзамасова, по-матерински успокаивающая подругу, отметила, что не является главной в "Ледниковом периоде". Дарья не согласилась, намекнув на то, что приятельница является женой продюсера проекта – фигуриста Ильи Авербуха. Дескать, у Лизы есть связи. Арзамасова в ответ лишь пожелала удачи приятельнице, сообщает Пятый канал.
Напомним, Дарья Мельникова на проекте "Ледниковый период" катается с Максимом Марининым. Первое выступление звезды сериала "Папины дочки" прошло успешно. Актрису похвалили за артистизм.
Летом этого, 2021 года, Дарья Мельникова развелась с мужем Артуром Смольяниновым. У пары два сына-дошкольника. После развода Дарья с головой окунулась в работу. Присматривать за малышами Мельниковой помогают бабушки и няня.
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