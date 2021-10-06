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Сериалы
Онкобольную звезду "Зачарованных" хоронят заживо

Онкобольную звезду "Зачарованных" хоронят заживо

Актриса сериала о трех ведьмах пожаловалась на дискриминацию.
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50-летняя Шеннен Доэрти длительное время ведет борьбу с онкологическим недугом. В начале 2020 года рак знаменитости вернулся после ремиссии. Болезнь звезды сериала "Зачарованные" находится на четвертой стадии.

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В свежем интервью Шеннен Доэрти рассказала, что люди с терминальной стадией рака дискриминируются в обществе. Актриса узнала об этом на собственном опыте. Больных с финальной стадией рака практически хоронят заживо: их списывают со счетов во всех сферах жизни.

Особенно дискриминация заметна в профессиональной сфере. "Предполагается, что они не могут работать или же не могут трудиться на полную мощность", – сказала Доэрти.

По словам звезды сериала "Зачарованные", ей надоело то, что люди смотрят на нее как на обреченную. Актриса готова доказать миру, что, несмотря на недуг, она может быть полезной. Доэрти хочет трудиться и бороться за то, чтобы оставаться живой.

Шеннен Доэрти пока удается совмещать поездки в больницу на лечение и съемки в кино. Кроме того, знаменитость пробует себя в качестве режиссера. "Дайте нам шанс доказать, что вы неправы", – сказала звезда "Зачарованных".

Напомним, впервые диагноз "Рак молочной железы" Шеннен Доэрти поставили в 2015 году. Из-за некорректного лечения у звезды появились метастазы в лимфатической системе. Знаменитости удалили грудь. Она перенесла химио– и радиотерапию. Медикам удалось добиться ремиссии, но болезнь оказалась слишком коварной.

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Фото: AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 6 октября 2021, 13:22 Источник: Good Morning America ✓ Надежный источник
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