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Сериалы
Слухи об измене Карпович и интрижке с Бледанс: что известно о звезде "Кадетства" Аристархе Венесе

Слухи об измене Карпович и интрижке с Бледанс: что известно о звезде "Кадетства" Аристархе Венесе

Аристарх Венес снимается с ранних лет.
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4 октября актер Аристарх Венес празднует 32-й день рождения. Известность пришла к артисту благодаря сериалу "Кадетство". В ленте о повседневной жизни воспитанников Суворовского училища он играл кадета Илью Сухомлина.

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Аристарх Венес родом из семьи актеров: мама и папа звезды "Кадетства" служили в театре. Отца Аристарха, Виктора, можно увидеть в картинах "Окраина" и "Москва. Три вокзала". Своим необычным именем Аристарх обязан деду по папе Аристархосу Венесу – греку по национальности.

Кинодебют Венеса состоялся в 2002 году в ленте режиссера Петра Тодоровского "Жизнь забавами полна". 13-летнему актеру посчастливилось оказался на одной съемочной площадке с Ириной Розановой, Владимиром Симоновым, Андреем Паниным и другими звездами кино. Затем была картина "Ландыш серебристый 2", а также сериалы "Кодекс чести" и "Операция "Цвет нации".

В 15 лет Аристарх завершил школьное обучение экстерном. Он стал студентом Школы-студии МХАТ, но долго там не задержался. По независящим от него причинам Венесу пришлось оставить вуз. К учебе артист вернулся в 2010-м, когда поступил на режиссерский факультет ВГИКа.

В 2006-м на экраны вышел сериал "Кадетство". Теленовелла транслировалась чуть более года. Аристарх за многое благодарен этому проекту. Во-первых, по словам артиста, на съемках он мог учиться у таких мэтров как Владимир Стеклов и Александр Пороховщиков. Во-вторых, лента сделала Аристарх Венеса и его коллег по теленовелле знаменитыми. Актер до сих пор с ностальгией вспоминает время, когда под его окнами дежурили поклонницы сериала.

Еще одна заметная роль Аристарха Венеса – главарь банды Тима из сериала "Закон каменных джунглей". Ради съемок в телепроекте артист похудел на семь килограммов.

Сегодня в творческой копилке Аристарха Венеса 31 киноработа. В этом, 2021 году, свет увидела многосерийная картина "Мастер", где звезда "Кадетства" сыграла одну из главных ролей.

Аристарх Венес не женат. Артист уже задумывается о создании семьи, однако признается, что вторую половинку пока не встретил. Венес не скрывает, что имеет массу недостатков, не каждая девушка сможет смириться с его сложным характером.

Аристарху часто приписывают романы с коллегами по цеху. Еще во времена съемок "Кадетства" ходили слухи, что он встречается с партнершей по кадру Юлией Учиткиной. Также народная молва причисляла Аристарху Венесу роман со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Поговаривали, что отношения артистов закончились на довольно печальной ноте, дескать, Карпович узнала о неверности Венеса. Стоит отметить, что Мирослава отрицает тот факт, что когда-то была возлюбленной звезды "Кадетства".

Много шума в свое время наделали слухи о романе Аристарха Венеса с актрисой Эвелиной Бледанс. Венес сплетни об интрижке с Бледанс отрицает. По словам актера, Эвелина всегда была ему только другом.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2021, 15:46

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