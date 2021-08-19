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Сериалы
Звезда "Кадетства" Сопельник сообщил о женитьбе: Я очень долго ее добивался

Звезда "Кадетства" Сопельник сообщил о женитьбе: Я очень долго ее добивался

Известный актер раскрыл детали личной жизни.
прочитано 381 раз

Звезда сериалов "Кадетство", "Физрук" и других Артур Сопельник готовится к свадьбе. 30-летний актер сделал предложение любимой девушке Елизавете.

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В свежем интервью Сопельник раскрыл детали первого знакомства с будущей женой. Артур и Елизавета встретились на съемках. Избранница звезды "Кадетства" работает гримером.

Молодые люди сближались постепенно. Артуру и Лизе потребовалось время, чтобы раскрыться и начать доверять друг другу. У обоих за плечами есть неудачный опыт отношений, именно поэтому, отметил актер, они осторожничали.

"Сразу могу сказать, я очень долго ее добивался", – сказал Сопельник.

Невесту Артур Сопельник уже считает женой. Актер полагает, что уже может называть Елизавету супругой, так как сделал свой выбор. По словам Артура, избранница во всем его поддерживает и всегда находится рядом.

Звезда "Кадетства" призналась, что не любит делиться подробностями личной жизни. Сопельник считает себя человеком скромным. Артур и Елизавета не являются активными пользователями соцсетей, поэтому об их романе широкой публике долгое время не было известно. Специально артист и его зазноба тайны из своих отношений не делали.

Артур Сопельник объяснил также, почему не появляется на светских вечеринках и красных дорожках. По словам актера "Кадетства", десять лет назад он посетил мероприятие, на котором почувствовал себя некомфортно. С тех пор на звездные тусовки он не ходит.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Автор: 19 августа 2021, 11:04 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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