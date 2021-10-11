Танцы в стрингах, женатый любовник и слухи о романе с Авериным: как живет Якунина из сериала "Склифосовский"

Раньше артистке приходилось работать в ночном клубе, чтобы содержать семью

53-летняя Анна Якунина покорила сердца своих многочисленных поклонников благодаря роли Нины Дубровской в сериале "Склифосовский", которую актриса исполняет уже девять лет. Сейчас артистка счастлива в браке и имеет успешную карьеру, однако ее жизнь не всегда была сладкой.

Якунина родилась в творческой семье и почти все детство провела в закулисье Театра на Малой Бронной, наблюдая за работой своей бабушки. Семья хотела сделать из девочки балерину, однако пробы в Москве она не прошла и попала в Вагановское училище в Ленинграде. А после, бросив учебу, вернулась домой и с трудом поступила в ГИТИС.

Во время учебы Анна встретила своего будущего мужа Сергея Стегайлова и тут же влюбилась. Пара поженилась, в конце 80-х у них родилась дочка, а после окончания учебы в семье случился разлад — Стегайлов был не готов обеспечивать в семью. Пока муж занимался своими делами, Якунина работала на двух работах: днем — в театре, ночью — в клубе. Чтобы заработать деньги, актрисе приходилось участвовать в шоу с танцами в стрингах, надетых под сетку, вместе с коллегами. Все изменилось, когда за артисткой приударил обаятельный поклонник.



Когда отношения Якуниной с мужем стали натянутыми, в ее жизни появился женатый выпускник авиационно-технического ВУЗа Алексей — случайная встреча переросла в серьезные отношения. После попытки актрисы уйти от Стегайлова, тот увлекся азартными играми и однажды ночью даже попытался задушить супругу подушкой.

Позже влюбленные воссоединились — Алексей оставил жену, забрал Анну и стал воспитывать ее дочь как собственную. Пара поженилась, когда Якунина вынашивала их общую дочку, и счастлива в браке до сих пор.

Многие поклонники приписывают артистке роман с актером Максимом Авериным, который является не только ее давним другом, но и коллегой по сериалу "Склифосовский". Однако Алексей к сплетням относится спокойно – Максим близко общается со всей семьей актрисы.