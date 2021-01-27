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Сериалы

"Нужно иметь как можно больше детей": семью Озчивита из "Великолепного века" ожидает пополнение

Бурак Озчивит. Фото: instagram.com/burakozcivit
Анна Гехман

Анна Гехман блогер

 Дипломированный ведический астролог, медиум, человек-рентген, Мастер коррекции Васту, постоянный эксперт Пятого канала.
2021 год для Бурака Озчивита начался с хорошей ноты. Артист получил престижную награду из рук президента Турции. Ассоциация телевизионщиков высоко оценила работу Озчивита в сериале "Основание: Осман". Между тем ведический астролог Анна Гехман считает, что Бурака Озчивита ждут и другие победы, например, в его семье может случиться пополнение. Звезды благоволят актеру.
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Луна и Венера в Козероге. Козерог знак Земли, управляет которым Сатурн. Он накладывает свои ограничения и замедления на характер человека. Такие люди очень сдержаны, медлительны, обязательны, они долго обдумывают свои решения. У них сильный характер, они практичны, всегда добиваются своего - медленно, но верно. Десятый дом – дом карьеры, поэтому такие люди нацелены на карьеру и успех, деньги для них играют важную роль, но они всегда помогают нуждающимся. Сатурн аскет, любит во всем порядок и дисциплину, он рациональный, жесткий, но справедливый. Бурак очень любит детей, они важная часть его жизни.

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Венера даст внешнюю красоту, сексуальность, хороший художественный вкус, творческий потенциал. В любви будет присутствовать та же сдержанность и рациональность. Поэтому свои чувства напоказ Бурак никогда не выставляет. В отношениях всегда будет жесткий контроль – игра по его правилам. Венера – это роскошь и наслаждения, а Сатурн ограничения, поэтому сдержанная роскошь, сдержанные чувства, однако внутри будет океан страстей. Сложно, когда огонь внутри тебя не может вырваться наружу. Это будет создавать массу внутренних противоречий.

Солнце с Юпитером в Стрельце. Прекрасное сочетание и положение этих двух планет, приносящих удачу. Оно дает человеку славу, почет, все блага мира, жизненную силу и оптимизм. Такие люди любят путешествовать, они полны энергии и творческих идей. Это баловни судьбы. Славу такой человек получит за границей. Так и случилось в жизни Бурака, он стал известным в 50 странах мира, когда на экраны вышел сериал с его участием "Великолепный век".

Марс в Водолее чувствует себя не очень хорошо, так как находится в доме врага. И все сферы второго дома, такие как родительская семья, счастье в своей собственной семье, материальные блага, речь и питание напрямую зависят от состояния этого дома. Присутствие здесь Марса будет вносить некий дисбаланс. Бунтарский характер Марса будет давать о себе знать. Однако реформатор Водолей сделает его взгляды нетрадиционными, выходящими за рамки норм.

Ретроградный Меркурий в Скорпионе. Меркурий – это наш интеллект, наш ум, а Скорпион знак постоянной трансформации и интуиции. Ум человека будет подвержен влиянию энергий Скорпиона. Ретроградный Меркурий будет влиять на коммуникации и речь человека. С таким человеком порою сложно будет договориться. Все свои решения, действия Бурак будет обдумывать, у него очень хорошо развита интуиция. Вдобавок ко всему здесь же находится Кету. Кету в Скорпионе находится в знаке своей экзальтации. Кету это мистика, опыт прошлых жизней, интуиция. И здесь же находится Сатурн – мудрость, сдержанность, духовность, аскетизм. Из Бурака мог бы получиться неплохой астролог, нумеролог или эзотерик. Все эти знания у него из прошлых жизней. Посмотрите на его проникновенный взгляд!

2021 год будет для Бурака годом его развития. Так же в его семье может появиться еще один ребенок, тем более, что он очень хороший отец и в этой жизни ему нужно иметь как можно больше детей. Так же год принесет материальные блага, если он сделает вложения в ценные бумаги или будет участвовать в торгах, биржах. Однако придется расстаться с кем-то из друзей, которые внезапно уйдут из его жизни. Но что-то приходит в нашу жизнь, а что-то уходит и это не всегда плохо. Так уж устроена наша жизнь.

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Автор: 27 января 2021, 04:28

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