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Встречи в чужом доме и тайные переписки: как рухнул многолетний брак звезды сериала

Встречи в чужом доме и тайные переписки: как рухнул многолетний брак звезды сериала "Доктор Хаус"

Оливия Уайлд. Фото: Mayer/face to face/www.globallookpress.com
36-летняя звезда сериала "Доктор Хаус" перевезла вещи к молодому возлюбленному. Актриса Оливия Уайлд, судя по всему, окончательно порвала с гражданским мужем, актером Джейсоном Судейкисом.
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В ноябре 2020 года появились новости о расставании Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса. В этих отношениях звезда сериала "Доктор Хаус" была почти девять лет. Оливия родила избраннику двоих детей и, как казалось фанатам, была счастлива.

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Первое время после разрыва ходили слухи, что Уайлд решила сделать временный перерыв, дескать, артистка вязла тайм-аут, чтобы разобраться в своих чувствах. Между тем сама Оливия возвращаться к гражданскому мужу не планировала. Звезда сериала "Доктор Хаус" начала выходить в свет с молодым любовником – 26-летним вокалистом Гарри Стайлсом, экс солистом коллектива One Direction. Гарри и Оливия вместе посетили свадебный банкет общего друга. В тот вечер певец представлял Оливию другим гостям как свою избранницу.

Уайлд и Стайлс познакомились на съемках фильма "Не волнуйся, солнышко!". На площадке Оливия была режиссером, а Гарри играл одну из главных ролей. В октябре 2020 года между знаменитостями вспыхнул роман, который начался с шутливой переписки в мессенджере.

Первое время звезда сериала "Доктор Хаус" скрывала интрижку. Любовники встречались тайно – в этом им помогал общий друг, телеведущий Джеймс Корден. Шоумен предоставлял для свиданий свой дом.

Как стало известно американским СМИ, на днях Оливия Уайлд перевезла некоторые личные вещи в апартаменты певца. Звезда сериала "Доктор Хаус" попала в объектив папарацци, когда выносила сумки из дома, в котором жила с Джейсоном Судейкисом. Вместе с пожитками артистка направилась к Гарри Стайлсу. По заверением инсайдеров, Уайлд ночует у молодого любовника в те дни, когда дети проводят время с Судейкисом, в остальное время она живет отдельно. Поклонники, ждавшие воссоединения актрисы с бывшим мужем, потеряли последнюю надежду.

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Автор: 12 января 2021, 14:08 Источник: eonline.com ✓ Надежный источник

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