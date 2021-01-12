Встречи в чужом доме и тайные переписки: как рухнул многолетний брак звезды сериала "Доктор Хаус"

36-летняя звезда сериала "Доктор Хаус" перевезла вещи к молодому возлюбленному. Актриса Оливия Уайлд, судя по всему, окончательно порвала с гражданским мужем, актером Джейсоном Судейкисом.

В ноябре 2020 года появились новости о расставании Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса. В этих отношениях звезда сериала "Доктор Хаус" была почти девять лет. Оливия родила избраннику двоих детей и, как казалось фанатам, была счастлива.

Первое время после разрыва ходили слухи, что Уайлд решила сделать временный перерыв, дескать, артистка вязла тайм-аут, чтобы разобраться в своих чувствах. Между тем сама Оливия возвращаться к гражданскому мужу не планировала. Звезда сериала "Доктор Хаус" начала выходить в свет с молодым любовником – 26-летним вокалистом Гарри Стайлсом, экс солистом коллектива One Direction. Гарри и Оливия вместе посетили свадебный банкет общего друга. В тот вечер певец представлял Оливию другим гостям как свою избранницу.

Уайлд и Стайлс познакомились на съемках фильма "Не волнуйся, солнышко!". На площадке Оливия была режиссером, а Гарри играл одну из главных ролей. В октябре 2020 года между знаменитостями вспыхнул роман, который начался с шутливой переписки в мессенджере.

Первое время звезда сериала "Доктор Хаус" скрывала интрижку. Любовники встречались тайно – в этом им помогал общий друг, телеведущий Джеймс Корден. Шоумен предоставлял для свиданий свой дом.

Как стало известно американским СМИ, на днях Оливия Уайлд перевезла некоторые личные вещи в апартаменты певца. Звезда сериала "Доктор Хаус" попала в объектив папарацци, когда выносила сумки из дома, в котором жила с Джейсоном Судейкисом. Вместе с пожитками артистка направилась к Гарри Стайлсу. По заверением инсайдеров, Уайлд ночует у молодого любовника в те дни, когда дети проводят время с Судейкисом, в остальное время она живет отдельно. Поклонники, ждавшие воссоединения актрисы с бывшим мужем, потеряли последнюю надежду.