Актриса сериала "Грозный" обвинила известного режиссера в изнасиловании

Актриса, известная по картинам "Грозный", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", "Балканский рубеж" и другим, Милена Радулович заявила, что неоднократно подвергалась домогательствам и насилию со стороны режиссера Мирослава Алексича. По словам знаменитости, тогда она обучалась в театральной школе мэтра в Белграде. На момент происшествия артистке было 17 лет.
Радулович подчеркнула, что были и другие пострадавшие. Милена считает, что режиссер создал целую систему насилия над девушками.
Много лет актриса не решалась рассказать о произошедшем с ней. Милена обращалась за помощью к психологам. Не так давно звезда сериала "Грозный" узнала о других пострадавших девушках. Бывшие ученицы Мирослава Алексича объединились и написали коллективную жалобу в полицию.
В отношении 68-летнего Алексича заведено уголовное дело. Следствие полагает, что в период с 2012 по 2020 год режиссер изнасиловал пять девушек, две из них были несовершеннолетними. Преступления совершались в помещениях школы, которой владеет кинематографист. Полиция не отрицает, что жертв в итоге может оказаться больше.
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