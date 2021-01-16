Готовы даже к Малахову пойти: семья умершего актера из сериала "Глухарь" оказалась в безвыходном положении

Предположительно артист скончался от сердечного приступа. Дмитрия Гусева нашли мертвым за рулем автомобиля. Кончина актера сериала "Глухарь" стала громом среди ясного неба – он никогда не жаловался на здоровье и занимался спортом.
У знаменитости осталась жена, Светлана, и двое детей – восьмилетняя Лиза и 17-летний Денис. Семья Гусева сейчас находится в безвыходном положении. Основная проблема – ипотека. Семь лет назад Дмитрий и его избранница купили дом. Деньги на приобретение недвижимости одолжили в банке. Паре осталось выплатить чуть больше миллиона.
"Света является созаемщиком, то есть несет полную ответственность перед банком", – рассказала журналистам подруга семейства Гусевых. К тому же, как выяснилось, актер сериала "Глухарь" не страховал свою жизнь, только имущество.
Вдова Дмитрия Гусева в настоящий момент не имеет стабильного заработка. Актер был единственным кормильцем в семье. Сейчас женщина пытается получить выплату по потере кормильца на детей.
Светлана даже готова пойти на передачу к Андрею Малахову за гонорар, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию. Коллеги и друзья Дмитрия Гусева не остались в стороне – они бросили клич о помощи в соцсетях.
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