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Готовы даже к Малахову пойти: семья умершего актера из сериала

Готовы даже к Малахову пойти: семья умершего актера из сериала "Глухарь" оказалась в безвыходном положении

Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Звезда сериала "Глухарь" скончалась 13 января. У актера Дмитрия Гусева остался огромный долг. Теперь супруга знаменитости будет выплачивать его одна.
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Предположительно артист скончался от сердечного приступа. Дмитрия Гусева нашли мертвым за рулем автомобиля. Кончина актера сериала "Глухарь" стала громом среди ясного неба – он никогда не жаловался на здоровье и занимался спортом.

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У знаменитости осталась жена, Светлана, и двое детей – восьмилетняя Лиза и 17-летний Денис. Семья Гусева сейчас находится в безвыходном положении. Основная проблема – ипотека. Семь лет назад Дмитрий и его избранница купили дом. Деньги на приобретение недвижимости одолжили в банке. Паре осталось выплатить чуть больше миллиона.

"Света является созаемщиком, то есть несет полную ответственность перед банком", – рассказала журналистам подруга семейства Гусевых. К тому же, как выяснилось, актер сериала "Глухарь" не страховал свою жизнь, только имущество.

Вдова Дмитрия Гусева в настоящий момент не имеет стабильного заработка. Актер был единственным кормильцем в семье. Сейчас женщина пытается получить выплату по потере кормильца на детей.

Светлана даже готова пойти на передачу к Андрею Малахову за гонорар, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию. Коллеги и друзья Дмитрия Гусева не остались в стороне – они бросили клич о помощи в соцсетях.

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Автор: 16 января 2021, 17:07 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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