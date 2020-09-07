"Три месяца с момента знакомства": актер сериала "Крепостная" сообщил о скоропалительной женитьбе

Избранницу артиста зовут Валерия Третьякова. Брак влюбленные заключили 13 августа в ЗАГСе города Чусовой.
С супругой Михаил познакомился на малой родине – в Пермском крае. Звезда сериала "Крепостная" приехала из Москвы в город детства на самоизоляцию. По счастливому стечению обстоятельств в то же время из столицы в населенный пункт прибыла будущая зазноба актера.
"Как сказали мои друзья, стоило ли уезжать и проходить весь путь, если свою половину, свой инь-янь, я встретил в своем родном городе. Мало того, мы учились в одной школе и нас крестили в одной церкви. У нас оказалось очень много общих друзей. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – сообщил Михаил Гаврилов.
Михаил и Валерия познакомились 13 мая. С тех пор влюбленный ни на минуту не расставались. "В этот же день мы сразу решили, что будем венчаться", – сообщила звезда сериала "Крепостная". Молодые люди официально зарегистрировали отношения через три месяца после первой встречи. По словам артиста, они поторопились с росписью ради церковного обряда бракосочетания.
Гаврилов добавил, что его избранница никогда не мечтала о свадьбе и пышном банкете. Девушка грезила только о венчании. Влюбленные хотят закрепить союз перед Богом, остальное им не важно.
В личном микроблоге актер сериала "Крепостная" опубликовал фото свидетельства о заключении брака. Интересно, что новоиспеченные муж и жена будут теперь носить двойные фамилии: Гаврилов-Третьяков и Гаврилова-Третьякова.
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