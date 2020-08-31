Звезда сериала "Крепостная" сообщила о разводе с известной актрисой

Звезда сериала "Крепостная" сделала признание. Актер Михаил Гаврилов сообщил, что в Сети о нем пишут много неправды.

35-летний актер не любит говорить о личном. Михаил Гаврилов скрывает детали частной жизни от общественности. Тем не менее, актер решил внести ясность в вопросе собственного семейного положения.

В личном "Инстаграм" артист рассказал о переменах, которые пережил. "Ссылки в интернете говорят, что я женат и у меня есть сын... Хочу сообщить, что я в разводе и давно не живу со своим прошлым... У меня растет прекрасный сын, за что я очень благодарен матери моего ребенка", – написал Михаил Гаврилов.

Звезда сериала "Крепостная" отметила, что чувствует себя прекрасно. Жизнь, по словам Михаила, не стоит на месте. Поклонникам актер обещал, что совсем скоро обрадует их радостными вестями, которые пока подержит в тайне.

Напомним, Михаил Гаврилов был женат на актрисе кино и сериалов Анне Носатовой. Пара познакомилась на съемках картины "Здесь кто-то есть" в 2010 году. Михаил с первого взгляда влюбился в Анну и долго ее добивался. Артист несколько раз делал зазнобе предложение. Весной 2012 года влюбленные расписались. Свадебный банкет новобрачные не устраивали, после ЗАГСа они улетели на отдых в Австрию. Летом того же года Анна Носатова родила звезде сериала "Крепостная" сына.