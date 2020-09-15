"Еще один пацан": Глафира Тарханова сообщила о пополнении

По словам Тархановой, этого события в их доме очень долго ждали. Наконец, новый член семьи прибыл.
"Еще один мужчина, пацан, которого мы так ждали!" – рассказала Глафира в личном микроблоге и показала маленького темно-серого котенка. "Смотрите, какой симпатяга!" – восхитилась знаменитость.
Артистка добавила, что новому жильцу очень обрадовались ее дети. Наследники Тархановой не отходят от питомца. Глафира похвасталась, что котенок оказался очень воспитанным. Животное уже освоило лоток. У пушистика отличный аппетит и большая тяга к играм.
Напомним, Глафира Тарханова и ее супруг, актер Алексей Фадеев, воспитывают четверых сыновей. Первенца, Корнея, артистка родила в 2008 году. Спустя два года знаменитость вновь стала мамой. Второго сына актриса назвала Ермолай. В 2012-м на свет появился Гордей, в 2017-м Никифор.
Трое из четверых детей Глафиры уже ходят в школу. В этом году 1 сентября для знаменитости выдалось очень беспокойным. Впрочем, артистка справилась со всеми трудностями. Тарханова призналась, что больше всего ее сердце болит за младшего сына, Никифора. Мальчик растет очень домашним.
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