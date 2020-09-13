Оплеванную Тарханову закрыли грудью: Артист должен удивлять

На днях Глафиру Тарханову раскритиковали за эксперименты во внешности. Стилисты же, напротив, оценили смелое решение актрисы.

Глафира Тарханова опубликовала в "Инстаграм" несколько снимков с недавней фотосессии. Актриса предстала в необычном образе: белом парике, яркой шубе из искусственного меха и ugly-кроссовках. Подписчикам не понравился наряд звезды российского кино и сравнили ее с бомжом.

Стилист Лусабер Вартазарян не была строга к Тархановой, поскольку всегда выступает за эксперименты. По его мнению, для того, чтобы надеть абсолютно противоположные привычному стилю вещи, нужна смелость. Вартазарян сравнила Тарханову на фото с героиней Скарлетт Йоханссон из фильма "Люси".

Не нужно думать, что Глафира будет выглядеть так всегда, отметила эксперт. Она как настоящая актриса просто примеряет для себя разные образы, ей нравятся перемены.

"Артист должен постоянно удивлять, не стоит принимать это близко к сердцу", – считает стилист.

В последнее время поклонники обсуждают возможную беременность Тархановой. Дело в том, что актриса стала публиковать снимки в просторной одежде, которая скрывает ее фигуру.