Иван Стебунов вспомнил подробности измены Марине Александровой

Артист кино и сериалов сделал откровенное признание. Иван Стебунов объяснил, почему распался его брак с актрисой Мариной Александровой.

Стебунов и Александрова были мужем и женой всего два года. Расставание звезд было тяжелым и эмоциональным, ведь разводу предшествовал некрасивый поступок артиста.

"Я изменил. Во Львове на съемках. По глупости", – сказал Иван Стебунов. По словам актера, в тот момент он был пьян. Артист чувствует вину за произошедшее.

Стебунов добавил, что супруга догадалась о случившемся без слов. Александрова заметила, что муж вернулся другим человеком. Артист уверен, что у женщин на эту тему есть чутье. "Мой поступок ужасный, конечно", – отметил актер. Впрочем, Иван уверен, что его первый брак все равно был обречен. Он и его жена были разными людьми.

Из-за развода Иван Стебунов хотел оставить "Современник", в котором тогда служил. От увольнения его отговорила Галина Волчек – худрук театра. Артистка поделилась собственной историей. Волчек откровенно побеседовала со Стебуновым, разложила ситуацию по-режиссерски.

Галина Волчек вспомнила, как сама расходилась с Евгением Евстигнеевым. Тогда актриса спросила у пока еще мужа: почему он не имеет смелости сказать правду, когда осмеливается врать в глаза? По словам Стебунова, худруку удалось на него повлиять, в театре он остался на долгие годы.

Напомним, в 2018 году Иван Стебунов женился на модели Елене Власовой. Детьми пара пока не обзавелась.