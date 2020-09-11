"Сохраняйте спокойствие": Дарья Мороз предъявила "беременный" живот

Актриса опубликовала в личном микроблоге провокационный снимок. Дарья Мороз запечатлена в нижнем белье. У артистки сериала "Содержанки" большой живот.
Поклонники собирались поздравлять артистку с беременностью, но не тут-то было. Живот оказался накладной.
"Сохранять спокойствие, это всего лишь ПРИМЕРКА "ТРИАДА-2" (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала фанатам Мороз.
Артистка снимется во втором сезоне сериала "Триада". Режиссером новой части комедийного проекта выступает Радда Новикова. Главную мужскую роль в теленовелле исполняет Борис Дергачев.
В центре сюжета сериала "Триада" мужчина по имени Толик. Герой и его супруга долгое время не могут зачать ребенка. Дела Толика запутываются, когда у него появляется любовница. Персонаж не может определиться, какая из женщин ему милее. На фоне переживаний он вступает в интимную связь с первой встречной. Спустя время Толик узнает, что все три дамы забеременели от него.
Напомним, после развода с режиссером Константином Богомоловым Дарья Мороз намекнула, что ее сердце несвободно. Подробности артистка разглашать отказалась. Личность ухажера звезды сериала "Содержанки" все еще держится в тайне.
Между тем ходят слухи, что Дарья Мороз встречается с Игорем Верником. Поводом для появления слухов стало фото, на котором знаменитости практически целуются.
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