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Сериалы
Максим Аверин раскрыл детали съемок сериала

Максим Аверин раскрыл детали съемок сериала "Горюнов. Корабль отстоя": Бьет – значит любит

Максим Аверин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com.
Второй сезон сериала "Горюнов. Корабль отстоя" снимается в Москве, Подмосковье, в Крыму и во Владивостоке. Продюсер проекта Сергей Жигунов. Главную роль в теленовелле играет Максим Аверин.
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Первая часть картины "Горюнов. Корабль отстоя" повествует о командире подводной лодки, капитане Павле Горюнове. В распоряжение к храброму военному поступает молодой лейтенант Александр Петровский. Новичку доверяют руководство медицинской службой судна. Петровский так и не находит общий язык с упрямым начальником.

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Говоря о противостоянии героев, актер Максим Аверин с юмором заметил: "Бьет – значит любит". Затем, заговорив уже серьезно, он сообщил, что с артистом Митей Лабушем, исполнившим роль Петровского, вне кадра у него сложились очень хорошие отношения. Коллегу по цеху Максим назвал чудесным человеком, однако добавил, что во втором сезоне Митя сниматься не будет.

Детали сюжета новой части сериала "Горюнов. Корабль отстоя" создатели держат в тайне. Между тем известно, что героя Максима Аверина понизят в звании. Персонажу придется покинуть привычное место работы. Павла отправят на старую подводную лодку, где ему придется перевоспитывать новых подчиненных. Бывшего капитана ждут перемены и в личной жизни. Герой Максима Аверина загремит в больницу и соберется жениться.

Декорации для работы над второй частью теленовеллы построили из дерева. На все про все ушел месяц. За это время на территории бывшего завода специалисты воссоздали атомную подводную лодку "Вепрь".

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Публикация от Максим Аверин (@maximaverin)

По словам авторов сериала "Горюнов. Корабль отстоя", обмундирование и технику взяли напрокат. Реквизита, необходимого для создания достоверных сцен, оказалось так много, что для его хранения выделили целый автобус.

Автор: 6 августа 2020, 17:50 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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Как менялся Максим Аверин

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