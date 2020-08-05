Заболевший после "коронавирусной" вечеринки Ярушин из "Универа" раскрыл диагноз

Звезде ситкома пришлось сдавать тест на COVID-19. Станислав Ярушин рассказал о результатах исследования.

Не так давно певица Клава Кока отмечала день рождения. На вечеринке девушки присутствовали многие отечественные знаменитости. В числе приглашенных были представители лейбла Black Star, блогер Саша Спилберг, звезда сериала "Универ" Станислав Ярушин и вокалистка Рита Дакота.

Спустя время стало известно, что у Дакоты нашли коронавирусную инфекцию. Более того, артистка могла заразить присутствовавших на празднике Коки.

По словам звезды сериала "Универ" Станислава Ярушина, после вечеринки он действительно заболел, правда, тонзиллитом. На всякий случай артист сдал тест на COVID-19 и накануне получил результаты. "У меня все чисто", - говорит знаменитость.

Получив отрицательный ответ, Станислав забыл о самоизоляции. Он наслаждается выходными. С 6 августа у артиста начнутся съемки. Ярушин появится в продолжении популярного ситкома "Универ. 10 лет спустя".

Как рассказал Станислав Ярушин в личном микроблоге, о том, что его герой вернется на экран, он узнал два года назад. Артист также сообщил, что читал сценарий ленты и ручается за его качество. "Любимые герои вернутся, и они будут совсем другие…" – заинтриговал фанатов артист.