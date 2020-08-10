"Чтоб ты сдох, скотина": грязно матерящийся в койке мужик разозлил Гузееву

Очередной выпуск популярной передачи Гузеева начала с разговора о самом интимном. "Хороший секс – он не просто брак укрепляет, а является основой всех основ", – заверила опытная Лариса.
Развенчала она и популярные мифы о женском оргазме. "Мы никакими ушами не любим, – божится Гузеева. – Потому что только сосредоточишься, а на ухо: "Тебе хорошо? Тебе хорошо?" Хорошо! Отстань! Вы мешаете своими разговорами! Только потом, после акта, можно что-то проговорить".
"А некоторые мужики в постели матерятся! – шокирована Гузеева. – Ты лежишь и думаешь: "Чтоб ты сдох, скотина, на лесоповале каком-нибудь".
Поэтому всем ненасытным самцам Лариса советует: "Перед тем, как лечь в кровать, посадите девушку и скажите ей, что любите так, так и так. А потом узнайте, как она любит. Это очень по-человечески". Язык ведь, он и для того, чтобы говорить".
Вообще, по мнению Ларисы, любовные утехи у каждого в постели очень индивидуальны. Но правило для всех общее: "Если мужик девушку хорошо удовлетворяет, то ей не нужен секс пять раз в день, – заверила Гузеева. – А сексуальная необузданность, когда хочется до бесконечности, возникает, если дама неудовлетворенная. Поэтому и хочется ей пять раз в день. А если был качественный секс и она не изобразила оргазм, то в следующий раз она захочет только дня через два-три".
"Никаких мультиоргазмов у женщины не бывает, – резюмировала прожженая Гузеева. – Это чистая брехня, притворство, чтобы удержать мужика возле себя".
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