"Чтоб ты сдох, скотина": грязно матерящийся в койке мужик разозлил Гузееву

61-летняя актриса Лариса Гузеева была замужем дважды. А уж любовником ее, кажется, имя легион. Словом, пройдя Крым и рым, она стала экспертом по этике и психологии семейной жизни. Да и 12 сезонов ведения программы "Давай поженимся!" на Первом канале тоже не прошли даром.

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