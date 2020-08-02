40-летняя звезда сериала "Содержанки" Александра Ребенок стала мамой во второй раз

Звезда сериала "Содержанки" умело скрывала интересное положение. О беременности актрисы Александры Ребенок поклонники узнали всего за пару недель до родов.

2 августа 40-летняя артистка опубликовал фото, сделанное, судя по всему, в родильном зале. Александра Ребенок запечатлена на фоне гофрированных трубок некого медицинского агрегата. Звезда сериала "Содержанки" прижимает к груди новорожденного.

В комментариях к посту отметились многие звезды кино. Артистку поздравили Марина Александрова, Елизавета Боярская, Екатерина Волкова, Виктория Исакова и другие.

Напомним, о том, что скоро вновь станет мамой, звезда сериала "Содержанки" сообщила в недавнем интервью. Александра призналась, что хотела подарить трехлетнему сыну братика или сестричку. Ребенок подчеркнула, что, оставляя наследника с няней, всегда испытывала вину. Супруг Алексей Вертков с радостью поддержал желание знаменитости.

Во время карантина актриса сериала "Содержанки" проводила время с мужем и наследником, а также улучшала свое жилище. По словам Александры, практически всю беременность она руководила ремонтом. Звезде не повезло со строительной бригадой, поэтому ей пришлось самой разбираться во многих тонкостях.