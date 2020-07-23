40-летняя звезда "Содержанок" Александра Ребенок ждет малыша

Звезда сериала "Содержанки" совсем скоро подарит супругу второго ребенка. 40-летняя Александра Ребенок мечтала о пополнении в семье.

Артистка тщательно скрывала интересное положение. Только сейчас, когда до появления крохи осталось совсем немного, Александра Ребенок решила обнародовать информацию о беременности.

Звезда сериала "Содержанки" поведала, что давно думала о втором малыше. Артистка не хотела, чтобы ее сын ощущал себя одиноким. Супруг с радостью поддержал желание знаменитости.

Александра подчеркнула, что оставляя ребенка с няней, всегда испытывает чувство вины. Актриса видит, что мальчику не хватает общения. Кроха нуждается в друге. Ребенок сама росла с братом, и не понаслышке знает, как хорошо взрослеть вместе.

"Когда ребенок с няней остается один, он с ней остается, а когда они вдвоем, они остаются вдвоем, и у них есть няня, которая за ними присматривает", – рассудила звезда сериала "Содержанки".

Александра призналась, что сейчас проходит через период "гнездования" – она активно улучшает свое жилище. Практически всю беременность в доме знаменитости идет ремонт.

Первое время звезде сериала "Содержанки" не везло со строительными бригадами. Артистке самой приходилось разбираться в сантехнике и электрике. Впрочем, заниматься обустройством жилплощади Ребенок совсем не в тягость. Артистка получает удовольствие от процесса. Даже на родительской даче Александра сделала перестановку. В загородном доме все перекрасили, передвинули и перевесили.