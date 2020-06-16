Катерина Ковальчук из сериала "Крепостная" разочаровалась в любви: Видимо, надули

Актриса все чаще вспоминает себя ребенком. В юные годы Катерина верила в настоящую любовь, как в сказках о принцах и принцессах. Ковальчук всегда думала, что выражения "и в горе, и в радости" и "пока смерть не разлучит нас" существуют не для красного словца.
Сегодня, по словам Ковальчук, любовь заменяют "отношения", напоминающие торгово-рыночные. Люди не хотят вместе проживать горе и радость. Влюбленные являются парой только до тех пор, пока это удобно. Семью, в свою очередь, заменяют понятием "свободные отношения". Катерина полагает, что в детстве была обманута.
Ковальчук задается вопросом: а настоящая любовь существует в реальности? Возможно, по словам актрисы, то самое чувство, о котором так много говорят, – всего лишь детские иллюзии.
Звезда сериала "Крепостная" вспоминает слова родителей о том, что жизнь – "непростая штука". Ковальчук мечтает когда-нибудь услышать реальную историю влюбленных, которые жили долго и счастливо. "Но... увы и ах... Видимо, надули", – с горечью резюмировала Катерина.
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