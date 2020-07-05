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Полевые цветы, земляника, английский десерт: Глафира Тарханова устроила праздник любимому человеку

Полевые цветы, земляника, английский десерт: Глафира Тарханова устроила праздник любимому человеку

Глафира Тарханова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com.
Звезда отечественных сериалов навестила бабушку. Глафира Тарханова сообщила, что ее родственнице исполнилось 93 года.
прочитано 156 раз

Сегодня, 5 июля любимая бабушка актрисы Ольга празднует день рождения. Ради пожилой родственницы Глафира Тарханова проснулась рано утром в воскресенье и поехала за земляникой. По пути звезда отечественных сериалов собрала букет из полевых цветов.

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Также для бабушки Глафира накануне сделала трайфл. По словам знаменитости, десерт всем очень понравился.

"Торт-волшебство, мягкий, бабушка в восторге", - похвасталась Тарханова. Актриса обещала, что позже опубликует рецепт десерта.

Отметим, что трайфл характерен для английской кухни. Он состоит из множества ингредиентов, которые располагаются слоями. Обычно в трайфле присутствуют кусочки бисквита, печения или песочного теста. Их традиционно пропитывают хересом или любым сладким алкоголем. Также кухарки Туманного Альбиона любят добавлять в торт фруктовое желе, карамель, ягоды и орехи. Важный элемент десерта – крем. Он связывает все ингредиенты между собой. Обычно используется заварной или на основе сливок.

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Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova)

Добавим, семья многое значит для Глафиры Тархановой. Артистка часто делится с поклонниками детскими воспоминаниями. Звезда отечественных сериалов замужем за коллегой по цеху Алексеем Фадеевым. Пара воспитывает четырех сыновей.

Автор: 5 июля 2020, 17:53 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Глафира Тарханова вышла в свет после рождения четвертого ребенка

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