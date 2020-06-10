Глафиру Тарханову запечатлели в свадебном наряде: Невеста? Опять?

Звезда отечественных сериалов поделилась кадрами новой фотосессии. Глафира Тарханова надела подвенечный наряд.

Артистка похвасталась свежими снимками в соцсетях. Звезда российских теленовелл позирует на лужайке на фоне густого леса. Глафира Тарханова облачена в свадебное платье с длинным шлейфом.

"Невеста? Опять? Мне только дай нарядиться в белое платье! Я и побежала... Это что-то сказочное. Как жаль, что в городе так не пофрантишь. Казалось бы, актриса, но даже в театре и в кино такие наряды, к сожалению, редкость", – призналась знаменитость.

Тарханова отметила, что каждая женщина достойна того, чтобы почувствовать себя королевой или принцессой. "Ощущения ветра и полета в волосах, в развевающейся ткани... Ах!" – добавила она.

Пользователи Сети осыпали любимую артистку комплиментами. Фанаты отметили, что Глафира Тарханова – мать четверых сыновей – потрясающе выглядит.

Многие поинтересовались, куда делся муж знаменитости. Поклонники надеялись увидеть его на фото в качестве жениха. Глафира призналась, что благоверного на съемку не взяла, он остался дома.

Напомним, что Глафира Тарханова замужем за коллегой по цеху Алексеем Фадеевым. Влюбленные поженились спустя несколько месяцев после знакомства. Свадьба была скромной. Через шесть месяцев после регистрации в ЗАГСе Глафира и Алексей обвенчались.