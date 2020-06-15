Тарханова о скверном самочувствии во время беременности: Просила коллег потерпеть

Актриса и ее супруг Алексей Фадеев воспитывают четверых сыновей. Первенец пары – Корней – родился в 2008 году. В 2010-м супруги вновь стали родителями – на свет появился Ермолай. Через два года Глафира Тарханова подарила мужу сына Гордея, а еще через пять – Никифора.
Тарханова не любит говорить о личной жизни, но накануне сделала исключение. Как оказалось, каждую беременность артистка испытывала жуткий дискомфорт. Глафиру мучил токсикоз.
Особенно в тот период Тарханову раздражали запахи. Обоняние актрисы обострилось в пять раз. Сигаретный дым, чужой парфюм и аромат гигиенических средств вызывали у артистки тошноту. Супругу звезды приходилось мыться повторно, так как ту нервировал запах геля для душа.
Несмотря на плохое самочувствие, Глафира продолжала сниматься и играть в театре. Знаменитость не могла рассказать окружающим о том, как скверно себя ощущает. Тарханова опасалась, что коллеги и друзья ее неправильно поймут. Актриса просила лишь терпеть ее дурное настроение и обещала все объяснить.
Звезда считает, что обращаться за поддержкой к окружающим – очень важно. Необходимо говорить о том, что беспокоит, и искать понимающих людей. Глафира Тарханова выразила надежду, что со временем естественные физиологические процессы не будут вызывать стыд и осуждение.
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