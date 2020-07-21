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Сериалы
Создатели приквела

Создатели приквела "Игры престолов" подбирают актеров на главные роли

Фото: Hbo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Телевизионная сеть HBO начала работу над приквелом сериала "Игра престолов". Лента будет носить название "Дом дракона".
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Сейчас телевизионщики подыскивают актрис на главные женские роли. Ключевыми персонажами "Дома дракона" будут Рейнира Таргариен и Алисента Хайтауэр.

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По слухам, для персонажа Рейниры, принцессы рода Таргариенов, рассматривают девушек 25-30 лет. В то же время подбирают исполнительницу постарше для роли Алисенты Хайтауэр – мачехи Рейниры и второй жены короля Визериса I Таргариена.

Съемки приквела сериала "Игра престолов" "Дома дракона" планируется проводить в Британии и Испании. Старт работы запланирован на 2021 год. Проект будет состоять из десяти эпизодов.

Напомним, "Дом дракона" расскажет о событиях, произошедших за 300 лет до начала действий сериала "Игра престолов". Речь пойдет о гражданской войне, которая разразилась после смерти короля Визериса I Таргариена. Конфликт получил название "Танец Драконов". Его сторонами были враждующие представители монаршего рода, которые одновременно объявили свои права на Железный трон.

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Публикация от House Of The Dragon - GoT (@houseofthedragon_george.rr.m)

Литературной основой сериала "Дом дракона" станет книга американского писателя Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Режиссером приквела сериала "Игра престолов" станет Мигель Сапочник.

Автор: 21 июля 2020, 14:09 Источник: Recapped • Требует проверки
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